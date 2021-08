'Chinees Spotify' Cloud Village stelt beursgang uit na malaise met techaandelen

De tweede grootste Chinese muziekstreamingdienst stelt zijn beursgang uit. De aanleiding is de kruistocht tegen technologiebedrijven die Peking de jongste maanden voert.

Cloud Village, de streamingtak van het Chinese technologiebedrijf NetEase, zet voorlopig niet door met zijn langverwachte beursgang, die deze week gepland stond. Dat vertellen ingewijden aan de Britse zakenkrant Financial Times. Allemaal wijzen ze op het sombere investeringsklimaat door de recentste aanval van de Chinese overheid op de boomende technologiesector.

Een vlijmscherp opiniestuk in de staatsmedia over games als 'spirituele opium' deelde vorige week klappen uit aan de Chinese spelletjesindustrie. Tencent, de mastodont achter het sociale medium WeChat en de razendpopulaire game 'Honor of Kings', kelderde 10 procent op de beurs. Ook XD en NetEase kregen een oplawaai.