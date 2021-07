Christian Van Thillo: ‘Ik weet niet hoe Franstalige Belgen denken, lezen of kijken’

Voor het eerst in zijn 32 jaar aan de top van het mediabedrijf DPG doet Christian Van Thillo met RTL een grote overname in Franstalig België. Zijn zakenpartner en oude vriend Bernard Marchant (Rossel) moet hem helpen de kater van een mislukte overname in Nederland door te slikken.

Trots en teleurstelling liggen in de zakenwereld soms dicht bij elkaar. De mediabaas Christian Van Thillo (59) kan ervan meespreken. Amper een paar dagen nadat hij met zijn groep DPG naast de Nederlandse tv-groep RTL Nederland gegrepen had, haalde hij in een 50/50-joint venture met de Franstalige uitgeversgroep Rossel de Belgische zenders van RTL binnen (RTL-TVi, Club RTL en Plug RTL). Bij ons passeerde dat nieuws bijna ongemerkt, maar onder de taalgrens is het een revolutie in het medialandschap. RTL is er al jaren het equivalent van VTM in Vlaanderen en de enige lokale uitdager van de openbare omroep RTBF.

De hoofdrolspelers Christian Van Thillo (59) is ex-CEO en uitvoerend voorzitter van DPG Media, het mediabedrijf dat in Vlaanderen begon als De Persgroep. De groep is actief in België, Nederland en Denemarken met merken als VTM, Het Laatste Nieuws, Humo, QMusic, de Volkskrant, Berlingske en Independer. DPG Media haalde vorig jaar met 5.400 werknemers een omzet van 1,77 miljard euro en een bedrijfswinst van 339 miljoen euro.



Bernard Marchant (60) is CEO van Rossel, dat in Franstalig België onder meer de krant Le Soir en de regionale kranten van Sudpresse uitgeeft. Rossel controleert de helft van de financiële uitgever Mediafin (De Tijd, L’Echo) en is actief in onlinediensten met onder andere het Vlan-platform. In het noorden van Frankrijk is het eigenaar van de krant La Voix du Nord en meerdere radiozenders. De mediagroep draait met 3.700 werknemers een omzet van 505 miljoen euro.



De bedrijven betalen samen 250 miljoen euro voor RTL België, de eigenaar van de tv-zenders RTL-TVi, Club RTL en Plug RTL, de radiozenders Bel RTL, Radio Contact en Mint, de streamingdienst RTL Play en de nieuwssite RTLInfo.be.

Hoe enthousiast hij ook is over de geslaagde Belgische deal, Van Thillo doet geen moeite om zijn teleurstelling over de nederlaag in Nederland te verbergen. ‘Draai het mes nog wat in de wonde’, klinkt het cynisch als we het onderwerp ter sprake brengen. De ontgoocheling is begrijpelijk. RTL Nederland moest het sluitstuk worden van het imperium dat DPG de voorbije jaren uitbouwde in Nederlandse radio, print- en onlinemedia. Net als in Vlaanderen, waar DPG in 2017 de tv-groep Medialaan inlijfde, zou het bedrijf dan het volledige ‘crossmediale’ spectrum bestrijken en volop synergieën kunnen benutten tussen televisie en de andere media.

Wat de zaak nog pijnlijker maakt, is dat Van Thillo een dolk in de rug kreeg van de Nederlandse tv-ondernemer John de Mol. Tijdens het onderhandelingsproces met de RTL-groep liepen parallelle gesprekken over een overname van Talpa, het mediabedrijf van de Mol, vernam De Tijd. Maar terwijl de Mol met Van Thillo praatte, gooide hij het met RTL op een akkoordje om Talpa samen te smelten met RTL Nederland. Samen worden zij nu de dominante audiovisuele speler bij onze noorderburen, met een marktaandeel van zowat 55 procent in de commerciële tv-doelgroep.

Dan heeft Van Thillo een trouwere bondgenoot aan Rossel-topman Bernard Marchant, al sinds jaar en dag zijn sparringpartner in het zuiden van het land. Ze werken al lang samen op de advertentiemarkt en waren tot voor enkele jaren coaandeelhouders van de uitgever Mediafin (De Tijd, L’Echo, De Belegger), tot DPG zijn aandeel verkocht aan Roularta.

Hun persoonlijke band gaat meer dan 40 jaar terug: ze leerden elkaar als jonge mannen kennen tijdens vakanties in Knokke, ‘op een surfplank, of toch ergens op een strand of in een bar’. Mediacollega’s werden ze pas toen Marchant 20 jaar geleden huwde met Christine Hurbain, een telg van de familie die Rossel in handen heeft, en de leiding van de uitgeversgroep in handen nam. Van Thillo had al 12 jaar eerder de leiding over het familiebedrijf De Persgroep overgenomen van zijn vader Ludo.

Lees Meer Rossel en DPG bevestigen overname RTL België

Jullie paden kruisen elkaar opnieuw. Wie heeft het eerste telefoontje over RTL België gedaan?

Bernard Marchant: ‘We waren al in gesprek over een digitale samenwerking rond reclame toen het dossier op tafel kwam. RTL Group heeft het bedrijf eerst in Frankrijk proberen te verkopen, in combinatie met de verkoop van zijn Franse zender M6 (die gaat samensmelten met de Franse groep TF1, red.). Toen niemand interesse toonde, heeft RTL de Belgische poot pas drie maanden geleden hier op de markt gebracht. We hebben zelf naar JP Morgan (de begeleidende bank, red.) moeten bellen om het dossier in te kijken.’

Mijnheer Van Thillo, u hebt vaak gezegd dat u niet actief wilde worden in Franstalig België. Wat is er veranderd?

Christian Van Thillo: ‘We hebben de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in de digitale transformatie van DPG, met platformen en technologie die ook bij RTL Belgium ingezet kunnen worden. Een tweede element is de vraag bij adverteerders naar een evenwichtig nationaal aanbod voor digitale advertenties. Als je die elementen samenlegt, en aangezien we Rossel al jaren kennen, stap je over die taboes heen.’

Franstalig België zit met een overflow van content uit Frankrijk. Vlaanderen heeft dat niet meer sinds de komst van VTM. Het is dus een kwestie van aanbod. Bernard Marchant CEO Rossel

‘Je ziet ook dat de crossmedialiteit - de convergentie van tekst, audio en video op internet - de jongste jaren een drijvende kracht is geworden bij consumenten én adverteerders. De uitgevers hebben het lang moeilijk gehad met digitalisering, maar nu hebben ze online veel beter hun weg naar een groot publiek gevonden dan de tv-zenders. De echte uitdaging bestaat erin die massa mensen op onze platformen in contact te brengen met andere mediavormen, zoals video. Dat is volgens mij ook de reden waarom RTL Group zenders verkoopt. Zij hadden een horizontale tv-strategie in heel Europa, maar die lijkt niet meer het antwoord te bieden op de vragen van klanten en adverteerders.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

In Vlaanderen hebt u HLN.be als groot nieuwsplatform. Wat wordt de tegenhanger in Franstalig België?

Van Thillo: ‘RTL Info is een grote site. Le Soir ook, maar voor een hogeropgeleid publiek. En dan heb je nog Sudinfo van Sudpresse en onze eigen nieuwssite 7sur7. We hebben met Rossel afgesproken dat we de synergievoordelen tussen die platformen zullen bekijken om te zien hoe we het aanbod en het bereik kunnen vergroten. In het zuiden zal het per definitie een andere constructie zijn omdat de marktpositie van de betrokken media er anders is. Het wordt geen copy-paste.’

Mijnheer Marchant, u toonde in een interview interesse voor het succes van de Vlaamse tv-productiesector. Is dat een model dat u wilt kopiëren in Franstalig België?

Marchant: ‘Franstalig België heeft te maken met een overflow van content uit Frankrijk. In Vlaanderen (waar vroeger veel naar Nederlandse tv gekeken werd, red.) heb je dat niet meer sinds de komst van VTM in 1989. Het is dus een kwestie van aanbod. Het is niet zo dat Franstaligen van nature aangetrokken zijn door Frankrijk. Als er meer Belgische programma’s komen die beantwoorden aan de behoefte van Franstalige kijkers, volgt het publiek vanzelf.’

Gaat u investeren in tv-producties?

Marchant: ‘Er is duidelijk potentieel. Het is misschien duur, maar dan moet je daar middelen voor vrijmaken. Een productiehuis als Woestijnvis in Vlaanderen (onderdeel van Telenet, red.) kan als voorbeeld dienen. Je moet je afvragen waarom we aan Franstalige kant er niet in slagen iets gelijkaardigs te doen. Dat kan trouwens ook in samenwerking met Fransen of Vlamingen. Een productiehuis kopen maakt geen deel uit van het project, maar het is niet verboden een goede opportuniteit te onderzoeken als die zich aandient.’

Van Thillo: ‘Van mijn kant wil ik Franstalig België beter begrijpen. Het is confronterend dat ik veel mensen uit het zuiden ken, maar niet weet hoe ze er denken, lezen, kijken. Ik ga eerst veel luisteren en leren.’

Marchant: (smalend) ‘Hij is perfect tweetalig, maar hij kent niets van Wallonië.’

Van Thillo: ‘Een van de dingen die ik wil leren te begrijpen, is wat wel en niet werkt in televisieprogrammatie. Zo is het opvallend dat buitenlandse content veel beter scoort in Franstalig België, waar die programma’s gedubd worden. In Vlaanderen hebben we altijd al ondertiteld, tegenwoordig zelfs het Vlaams.’ (lacht)

In Wallonië komt het kabelbedrijf VOO weer op de markt. Hoe kijkt u naar dat dossier?

Van Thillo: ‘Dat is niet onze business.’

Telenet bood ook op RTL, maar trok zich later terug. Is er een stilzwijgende deal? RTL is voor DPG en VOO is voor Telenet?

Wij waren een multimediaal bedrijf avant la lettre. We hebben het geluk dat het internet al die mediavormen samengebracht heeft. Christian Van Thillo Topman DPG Media

Van Thillo: ‘Dat denk ik niet. Ik ga er wel van uit dat VOO gekocht wordt door een bedrijf dat al in telecom actief is. Of door een private-equityspeler die het wil doorverkopen.’

Marchant: ‘Telecom en media gaan moeilijk samen. Het ene is gebaseerd op technologie, het andere op mensen. Ik geloof geen seconde in de integratie van die twee.’

Volgt Proximus dan een betere strategie dan Telenet, dat ook tv-zenders uitbaat?

Van Thillo: ‘Telenet had volgens mij een ander doel voor ogen met de overname van SBS (de omroep boven de Play-zenders, red.). Er was een probleem op het niveau van de aandeelhouders van SBS en Telenet is tussengekomen omdat die zenders een belangrijk deel waren van zijn aanbod. Maar in hun cijfers weegt de telecombusiness veel zwaarder door.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Zijn hun tv-activa voor u interessant?

Van Thillo: ‘Nee, ik kan nu al zeggen dat we die nooit gaan overnemen. Ik hou van concurrentie, dat stimuleert onze creatieve mensen. Zelfs als de regulator plots beslist dat monopolies toegelaten zijn, zouden we dat niet doen. Net zo min als we Mediahuis (de concurrerende groep die onder meer De Standaard en NRC Handelsblad uitgeeft, red.) met DPG zouden laten samensmelten.’

Intussen is de concentratie in de mediamarkt toch weer een beetje toegenomen.

Van Thillo: ‘Ja, maar alleen crossmediaal. Dat is de strategie waarvoor wij altijd gekozen hebben. Toen ik in 1989 bij De Persgroep begon, bezat het kranten, tijdschriften en 11 procent van VTM. Dat was een multimediaal bedrijf avant la lettre. Wij zijn altijd bij onze keuze voor een multimediaal model gebleven en hebben het geluk dat het internet al die mediavormen heeft samengebracht.’

U hebt naast RTL Nederland gegrepen. Is er een plan B voor Nederland?

Van Thillo: ‘In Nederland zijn we al echt groot in nieuwsmedia die het heel goed doen, zowel in print als online en in radio. Alles samen halen we er 1 miljard euro omzet met een mooi rendement. De situatie is daar anders dan in Vlaanderen op het moment dat we Medialaan helemaal hebben overgenomen. Mediahuis was toen groter dan ons in de uitgeefactiviteiten en we begonnen dat te voelen. In Nederland was het mooi geweest RTL erbij te hebben, maar het is niet nodig om onze business te ontwikkelen, want die groeit al. Het was geen absolute must.’

John de Mol heeft u overspeeld. Is sprake van een vertrouwensbreuk?

Van Thillo: ‘Het klopt dat John ons een deal heeft aangeboden, maar uiteindelijk heeft hij beslist met RTL samen te gaan. Het loopt zoals het loopt, maar het is toch eigenaardig dat je zoveel investeert in zo’n proces en een totaal andere uitkomst krijgt. Het is altijd vervelend als je aan de koperszijde zit, omdat je niet weet wie de andere bieders zijn. Ik weet hoe dat gaat, we zaten destijds ook aan de verkoperskant toen we Mobile Vikings op de markt hebben gebracht (de telecomoperator werd vorig jaar overgenomen door Proximus, red.).’

Hebt u de Mol achteraf nog gesproken?

Van Thillo: ‘Nee. Ik heb wel een berichtje gestuurd, maar geen antwoord gekregen. Misschien was het een verkeerd nummer.’

Denkt u dat samenwerking met zijn merken nog mogelijk is?

Van Thillo: ‘Ik moet bekennen dat ik nog te veel in een verwerkingsproces zit om daarover na te denken. Ik heb, dankzij de massale reacties op wat we in België hebben gedaan, wel snel mijn focus kunnen verleggen. Ik ben gefrustreerd door de uitkomst, maar we werken aan zoveel andere dingen dat ons bordje sowieso vol ligt.’

U leidt een familiebedrijf. Is dat model houdbaar in de consolidatiebeweging die nu plaatsvindt op Europese schaal?