Clubhouse werkt aan kapitaalronde tegen waardering van 4 miljard dollar

De sociale audioapp Clubhouse voert gesprekken over een nieuwe kapitaalverhoging waarbij de dienst wordt gewaardeerd op zo'n 4 miljard dollar. Dat bericht Bloomberg.

De kapitaalverhoging zou de waardering verviervoudigen tegenover januari en zou de hoge verwachtingen weerspiegelen die investeerders koesteren voor de app, die nauwelijks een jaar oud is. De deal is nog niet rond en de voorwaarden kunnen nog veranderen. Het is niet geweten hoeveel Clubhouse wil ophalen of welke investeerders betrokken zijn bij de gesprekken.

De app, die enkel beschikbaar is op iOS en waarvoor een uitnodiging nodig is, is een sociaal netwerk waarbij de deelnemers enkel in audio communiceren. In 'rooms' worden tal van onderwerpen besproken.

Beroemdheden als de ondernemers Elon Musk en Mark Zuckerberg traden al op. Grote sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn werken naarstig aan eigen versies. Ook de muziekstreamingdienst Spotify gooit zich in de strijd. Vaak wordt het model van Clubhouse gekopieerd. In de app worden de sprekers in een room apart van het publiek weergegeven, maar leden van het publiek kunnen vragen deel te nemen aan het gesprek.

100 miljoen waardering De Amerikanen Paul Davison en Rohan Seth zijn de stichters van Alpha Exploration Co., het bedrijf achter Clubhouse. De durfkapitalist Andreessen Horowitz is een belangrijke steun voor de app. Hij waardeerde het bedrijf aanvankelijk op 100 miljoen dollar. In januari was dat al opgelopen tot tien keer dat bedrag.

De Amerikanen Paul Davison en Rohan Seth zijn de stichters van Alpha Exploration Co., het bedrijf achter Clubhouse. De durfkapitalist Andreessen Horowitz is een belangrijke steun voor de app. Hij waardeerde het bedrijf aanvankelijk op 100 miljoen dollar. In januari was dat al opgelopen tot tien keer dat bedrag.

Betalingen

Grote merken zijn terughoudend om voluit te gaan op het sociale netwerk. Ze lijken vooral uit te kijken naar concurrerende diensten van grote netwerken, die beschikbaar zouden zijn voor zowel Android als voor iOS.

Clubhouse krijgt kritiek omdat het nog enkele maanden zal duren voor de Android-versie beschikbaar zal zijn. Wel lanceert de dienst Clubhouse Payments, volgens de start-up een manier voor creators om betaald te worden. Alle gebruikers van de app kunnen betalingen overmaken, maar tijdens de testfase zal maar een kleine groep creators geld kunnen ontvangen. De betaler zal een 'kleine verwerkingskost' betalen aan Stripe, een bedrijf gespecialiseerd in het verwerken van betalingen. Clubhouse zegt geen commissie in te houden.