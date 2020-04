'Collegiale vechtlust om crisis te bestrijden'

Daniëlle Vanwesenbeeck, de zaakvoerder van Mastermail, een marketingbedrijf dat de papieren communicatie van bedrijven verwerkt tot gepersonaliseerde zendingen voor hun klanten, is ervan overtuigd dat we naar een ‘nieuw normaal’ gaan.

‘Na de eerste klap heeft de markt zich razendsnel gereorganiseerd. In drie dagen is een vol orderboekje bij ons teruggevallen tot 10 procent. Het hele bedrijfsleven kreeg een shock, maar na een dag of tien krabbelden sommigen wel recht. Er werden nieuwe initiatieven opgezet, zoals communicatiebureaus die zich volledig op intern bedrijfsoverleg hebben gesmeten. Wij zijn een mailingbedrijf, wij verzenden dingen: dat is heel belangrijk gebleken in deze periode. Toen we door lokale overheden en bedrijven gevraagd werden mee mondmaskers te distribueren, doken veel nieuwe vragen op. We moesten procedures testen en machines aanpassen. Maar voor mij zijn dat ook opportuniteiten. Die vraag naar coronagerelateerde producten gaat nog even aanhouden.’

De digitalisering was voor veel bedrijven een werk van lange adem, maar nu gaat het plots heel snel. Daniëlle Vanwesenbeeck Zaakvoerder van Mastermail

Vanwesenbeeck wil zich niet laten doen door de crisis. ‘Ik heb nog nooit zoveel collega-ondernemers aan de lijn gehad als nu. Ik merk een grote drang naar samenwerking en gezamenlijke vechtlust om de crisis te bestrijden en je bedrijf recht te houden. Je wordt gedwongen samen creatief na te denken over oplossingen, eigenlijk een nieuwe vorm van cocreatie. Plots maakt iedereen mondmaskers of zoekt iedereen mee naar dopjes voor handgelflesjes. Ik merk zelf dat ik alerter ben dan anders. ik probeer bij alles na te denken of er voor ons een rol in is weggelegd. Het tempo is hoger, maar ik hou van die dynamiek.’