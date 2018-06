Comcast biedt 65 miljard dollar voor 21st Century Fox

Zoals verwacht brengt kabelaar Comcast een bod uit op 21st Century Fox, een van de mediagroepen van tycoon Rupert Murdoch . Daarmee probeert het Walt Disney Company af te troeven. Comcast, de grootste Amerikaanse kabelaar, biedt 35 dollar per aandeel . Dat bod is 19 procent hoger dan dat van Disney. Eerder bereikte Disney al een akkoord met Fox over een overnamesom van 52 miljard dollar.

Avatar & X-Men

De inmenging van Comcast is een tegenvaller voor Disney. Die hoopte met de inlijving van de Fox-onderdelen onder meer de controle te krijgen over de filmstudio's waar titels als Avatar en X-Men op de plank liggen. Ook succesvolle televisieproducties als The Simpsons en Family Guy zouden zo in de portefeuille van Disney komen. Nu is het nog maar de vraag of dat allemaal gaat lukken.