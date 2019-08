Comics Station onder bescherming tegen schuldeisers

Comics Station, het indoorpretpark rond stripfiguren in Antwerpen-Centraal, staat onder bescherming tegen zijn schuldeisers. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag en wordt bevestigd door aandeelhouder PMV.

Er zouden al enkele maanden gesprekken lopen met mogelijke overnamekandidaten, maar meer info wil het pretpark niet kwijt. Sinds 23 juli valt Comics Station onder de 'wet betreffende continuïteit van ondernemingen' (WCO). Tijdens die periode, die loopt tot 26 oktober, is het bedrijf beschermd tegen de schuldeisers van het pretpark, dat in financiële moeilijkheden zit.

In tussentijd wordt bij Comics Station gezocht naar oplossingen. Begin mei raakte al bekend dat wordt gesproken met overnamekandidaten. Over hoe de situatie er drie maanden later uitziet, kan Frank Kindt, de woordvoerder van PMV niets kwijt. 'Om de lopende zaken niet te bemoeilijken', zegt hij.