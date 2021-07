Cordeel & co. in verzet tegen nieuw VRT-gebouw

Het verliezende bouwteam rond de aannemers Cordeel en Van Laere gaat in beroep tegen de toewijzing van de nieuwe VRT-hoofdzetel. Dat is een tegenvaller voor de openbare omroep, maar het kan de werkzaamheden niet tegenhouden.

De aanbesteding van de nieuwe hoofdzetel van de VRT veroorzaakt dan toch nog herrie. Public Media, het consortium dat naast het contract greep, heeft bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring van de beslissing ingediend. Dat vernam De Tijd en bevestigt een woordvoerder van Public Media.

De VRT wees de prestigieuze overheidsopdracht vorige week toe aan het bouwteam VRT Morgen. Dat consortium bestaat uit de architectenbureaus OFFICE Kersten Geers David Van Severen en Jaspers-Eyers. De aannemers Willemen en Jan De Nul mogen het complex, een horizontaal gebouw met twee gestapelde volumes, bouwen. Het nieuwe VRT-gebouw moet in 2025 klaar zijn.

133,5 VRT De totale bouwkosten van het nieuwe VRT-gebouw mogen maximaal 133,5 miljoen euro bedragen.

Public Media, dat de aannemers Cordeel en Van Laere en het Antwerpse architectenbureau Binst omvat, vecht die toewijzing aan. De bedrijven willen geen uitleg geven over de motivatie van hun beroep 'om onze rechten maximaal te vrijwaren en om de procedure in alle discretie te laten verlopen'.

VRT-CEO Frederik Delaplace zei donderdag in het Vlaams Parlement dat de Raad van State een verzoek tot schorsing in kortgeding terugwees. 'Ik ben ervan overtuigd dat we dit dossier 100 procent koosjer en volgens de regels hebben aangevlogen.'

Fiasco

De huidige procedure voor de Raad van State kan de werkzaamheden niet tegenhouden. Het klagende consortium kan hoogstens een schadevergoeding in de wacht slepen. Dat kan het strikte financiële kader van het project bemoeilijken. De bouwkosten van het nieuwe VRT-gebouw mogen maximaal 133,5 miljoen euro bedragen. Daarom koos de VRT voor een 'design & build'-formule, waarbij architecten en aannemers van in het begin samenwerken om de kosten beter onder controle te houden.

Ik ben ervan overtuigd dat we dit dossier 100 procent koosjer en volgens de regels hebben aangevlogen. Frederik Delaplace CEO VRT

De keuze voor die formule volgde uit de dramatische voorgeschiedenis van het dossier. Al in 2012 besloot de publieke omroep om zijn stokoude gebouw aan de Reyerslaan in Schaarbeek te vervangen door een nieuwbouw. De VRT kende de opdracht in 2015 toe aan de architectuurbureaus Robbrecht en Daem en Dierendonckblancke. Maar in 2019 trok de raad van bestuur de stekker uit het project omdat alle offertes van de aannemers minstens 186 miljoen euro bedroegen, terwijl de VRT maar in een budget van 150 miljoen euro had voorzien.

Lees Meer VRT stelt nieuw gebouw aan Reyerslaan voor