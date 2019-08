Corelio Printing gaat jaar na overname failliet

De drukkerij Corelio Printing in Erpe-Mere, ooit de drukkerij van Het Volk, is vrijdag failliet verklaard. Het bedrijf werd vorig jaar overgenomen door een Nederlandse groep.

‘We werken vandaag en in het weekend gewoon door’, is de reactie op de kantoren van de drukkerij Corelio Printing in Erpe-Mere. Dat betekent dat de druk van de weekendbijlage van De Standaard niet in gevaar komt en dat ook de lezers van magazines als Linda, Autoweek, de Nederlandse Story, Elle, Marie-Claire en Paris Match België hun magazine in de bus of de krantenwinkel zullen vinden, ondanks het faillissement.

Nadat de zoektocht naar een overnemer was mislukt, volgde vrijdag onvermijdelijk de aanvraag van het faillissement. ‘We denken dat dat de beste oplossing is voor het bedrijf en de werknemers, en kansen biedt om de activiteiten voort te zetten’, zegt Dominique Blommaert, advocaat bij Janson die optreedt voor de curator van het Nederlandse moederbedrijf. Een klassieke reorganisatie zou langer duren, waardoor het risico bestaat dat klanten afhaken.

Vreemde geschiedenis

Het faillissement is de nieuwste episode in de vreemde geschiedenis van het bedrijf. Vorig jaar verkocht Corelio, de vroegere krantenuitgever VUM en nu hoofdaandeelhouder van Mediahuis, de magazinedrukker Corelio Printing (50 miljoen euro omzet) aan de Nederlandse Circle Media Group voor 7,5 miljoen euro.

Die hyperambitieuze groep nam in twee jaar aan de lopende band drukkerijen over in heel Europa. Het doel van topman Peter Andreou: in de tanende drukkerijsector overleven door een grote consolidatieronde op gang te trekken. De aankoop van de grote Franse boekendrukkerij CPI midden vorig jaar was de kers op de taart en deed Circle Media groeien naar 5.200 werknemers en 900 miljoen euro omzet.

Daarna ging het pijlsnel mis. Begin dit jaar ging de Belgische dochter Hélio in Charleroi failliet, net als drie Nederlandse drukkerijen en een Oostenrijkse. Het Franse vlaggenschip CPI en een Finse dochter werden verkocht en Corelio Printing werd in de etalage gezet. ‘Zoals verwacht is het fout afgelopen’, zegt een insider. Een andere bron wijst op mogelijke dubieuze miljoenenstromen binnen de groep.