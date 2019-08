DNA-test moet marketeers verlossen van vooroordelen

Een groep van 63 topmarketeers van de consumentenproductenreus Unilever hebben via een dna-test hun etnische roots ontdekt. Met het initiatief wil de multinational de strijd aanbinden met onbewuste stereotypering.

‘Ik had geen idee dat ik 8 procent Baskisch was’. ‘Ik wist helemaal niet dat ik Joodse voorouders had.’ ‘We zijn 19 procent Aziatisch! Ik moet mijn moeder bellen om te vragen wat ze uitgespookt heeft.’

Het zijn slechts enkele van de verbaasde reacties op de dna-test die enkele tientallen marketeers – zowel van Unilever zelf als van agentschappen waar het bedrijf mee samenwerkt – lieten uitvoeren tijdens een psychologische bijscholing in University College in Londen. Het idee daarachter is om hun blik op de wereld te verruimen en vooroordelen af te schudden.