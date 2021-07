DPG Media en Rossel leggen de hand op RTL België

De kogel is door de kerk. DPG Media (VTM, HLN) en Rossel (Le Soir) kopen samen de Franstalige radio- en televisiegroep RTL België. Dat vernam De Tijd. Prijskaartje: ongeveer een kwart miljard euro.

Drie maanden na de lancering van de verkoop van RTL België door de Europese radio- en televisiegroep RTL is er witte rook in het dossier. Zoals verwacht haalt het duo DPG Media/Rossel de buit binnen. Vorige week bleek al dat ze in de laatste rechte lijn zaten voor de overname. Ze klopten onder meer het Griekse Antenna en een consortium rond uitgever IPM (La Libre, Vers L'Avenir).

Dankzij de overname leggen de twee bieders de hand op de televisiezenders RTL-TVi, Club RTL en Plug RTL, maar ook de radiostations Bel RTL, Radio Contact en Mint. Ook de streamingdienst RTL Play en de nieuwssite RTLInfo.be maken er deel van uit. RTL België is de Franstalige marktleider in televisie en radio. De tv-zenders van de groep hadden vorig jaar een gecombineerd marktaandeel van 36,1 procent, tegenover 34,5 procent in 2019.

De essentie De mediagroep DPG (HLN, VTM) en Rossel (Le Soir) kopen RTL België.

Het prijskaartje bedraagt naar verluidt ongeveer een kwart miljard euro.

De voornaamste concurrent van het duo was de Griekse mediagroep Antenna. Ook IPM (La Libre, Vers L'Avenir) was in de race.

De deal hertekent de verhoudingen grondig in de Franstalige mediasector.

DPG Media - onder meer de eigenaar van VTM en Het Laatste Nieuws - ziet in RTL België een kans om een nationale dekking te krijgen en een sterkere positie uit te bouwen bij adverteerders. Rossel (eigenaar van Le Soir en medeaandeelhouder van Mediafin) kan zijn media-aanbod in één klap fors verbreden.

Lees Meer RTL herschikt zijn Europese kaarten flink

Het is niet de eerste keer dat de twee mediagroepen samenwerken. Ze waren een tijdlang samen aandeelhouder van Mediafin, de uitgever van De Tijd en L’Echo. DPG Media verkocht zijn 50 procent in Mediafin in 2017 aan Roularta, toen het volledig de hand legde op Medialaan.

RTL België is geen onbekende voor Rossel. Tot eind vorig jaar was het een van de minderheidsaandeelhouders van de Franstalige radio- en televisiegroep. De RTL-groep kocht toen de participatie van een reeks krantenuitgevers in zijn Belgische dochter over.

Drie deals

De verkoop van RTL België is de derde en voorlopg laatste deal van de RTL-groep op enkele weken tijd. In Frankrijk krijgen de Franse multinational Bouygues en zijn televisiedochter TF1 krijgen 30 procent van de RTL-dochter M6 in handen.

In Nederland koos RTL voor een fusie met Talpa, het mediabedrijf van mediamogul John De Mol. RTL zal 70 procent van de eengemaakte groep in handen hebben en Talpa, dat zijn activiteiten in RTL Nederland inbrengt, 30 procent.

De verkoop van RTL België is de derde en voorlopg laatste deal van de RTL-groep op enkele weken tijd.

De deal bij onze noorderburen is opmerkelijk omdat hij een mastodont creëert in commerciële radio en televisie - volgens sommigen zelfs een commercieel monopolie. De centrale vraag is dan ook hoe de Nederlandse mededingingsautoriteit de deal beoordeelt.