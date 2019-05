DPG Media (ex-De Persgroep) lonkt naar grote beleggers

DPG Media, de mediagroep achter onder meer VTM, Het Laatste Nieuws en Q Music, wil via obligaties vers geld ophalen.

DPG Media is sinds vorige week de nieuwe naam van De Persgroep. De multimediale groep, met Christian Van Thillo als CEO, wil bij grote obligatiebeleggers aankloppen om zijn financiering te diversifiëren.

Het zal om obligaties gaan met een looptijd van 7 en 10 jaar, die via private plaatsing aan institutionele investeerders aangeboden worden in coupures van 100.000 euro. De vier Belgische grootbanken (BNP Paribas Fortis, ING België, KBC en Belfius) hebben een mandaat gekregen om intekenaars te zoeken.

Er komt geen aanbod voor retailbeleggers.

Financieel directeur Piet Vroman wil nog niet kwijt hoeveel miljoenen euro's DPG Media via de operatie wil ophalen, of wat de financiële voorwaarden zijn. 'Daarvoor is het nog te vroeg. We zien de komende weken enkele mogelijke investeerders, zodat we een beeld krijgen van hoe groot de belangstelling is.'

'De geplande obligatie-uitgiftes moet je zien als een dubbele diversificatie', zegt Vroman. 'We willen voor onze funding minder afhankelijk zijn van bankkredieten en ook andere types schuldeisers aan boord halen. Daarnaast is er - met de twee looptijden van 7 of 10 jaar - ook op dat vlak een diversificatie.'

Schulden

DPG Media is actief in België, Nederland en Denemarken en was vorig jaar goed voor een omzet van ruim 1,5 miljard euro. De groep rondde vorig jaar, nog onder de oude naam De Persgroep, de overnames van Medialaan (onder meer VTM en Q Music) en de tarievenvergelijker Independer in Nederland af.

Aan de expansie hangt wel een prijskaartje. De netto financiële schuld sprong vorig jaar in een klap van 21 naar 417 miljoen euro. Dat is een ongewoon hoog niveau voor de mediagroep, die jaren bekendstond om haar erg conservatief financieel beleid.