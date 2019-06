DPG Media haalt 150 miljoen op

De geplaatste effecten zijn obligaties met een looptijd van zeven jaar die aan institutionele investeerders werden aangeboden in coupures van 100.000 euro. Ze werden op de markt geplaatst via de vier Belgische grootbanken (BNP Paribas Fortis, ING België, KBC en Belfius). De rente op de obligaties bedraagt 2,15 procent.

De laatste weken halen tal van bedrijven massaal geld op op via schuldpapier nu de rente nieuwe dieptes verkent. Onder meer Umicore, Bekaert, Gimv en Euronav trekken of trokken naar de markt. Umicore heeft 390 miljoen euro opgehaald via een private schuldplaatsing bij institutionele investeerders, Bekaert vergaarde 320 miljoen via een Schuldschein, een Duits schuldeffect.