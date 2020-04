DPG Media krijgt groen licht voor Nederlandse overname

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geen bezwaar tegen de overname van Sanoma Media Nederland door DPG Media Nederland. De overname omvat tijdschriften als Feeling Wonen en vtwonen.

‘Er blijft na de overname voldoende concurrentie over op onbetaald online nieuws en op de online advertentiemarkt’, zegt de Nederlandse concurrentiewaakhond vrijdag in een mededeling.

De goedkeuring is vooral van belang voor de Nederlandse poot van DPG Media, dat in ons land bekend is van Het Laatste Nieuws, Q-Music en VTM. Het bedrijf krijgt er onder meer de grootste Nederlandse nieuwssite NU.nl bij, naast publiekstijdschriften als AutoWeek, Donald Duck, Libelle en Margriet.

De bladen zijn samen goed voor meer dan 1 miljoen abonnees, terwijl NU.nl maandelijks 8 miljoen bezoekers aantrekt.

DPG Media en Sanoma maakten de deal in december al bekend. De mediagroep van Christian Van Thillo telt 460 miljoen euro neer voor de Nederlandse activiteiten van de Finse uitgever.

Ook enkele Belgische titels zijn onderdeel van de overgenomen activiteiten. Het gaat om de woon- en interieurmagazines Feeling Wonen/GAEL Maison, Wonen Landelijke stijl/Maisons de Charme, Stijlvol Wonen/Pure Maison, Ik ga Bouwen/Je vais Construire, Ariadne at Home, vtwonen en Eigen huis & Interieur.

Volgens DPG Media blijven de Belgische Sanoma-activiteiten voorlopig aangestuurd vanuit Nederland. ‘Tijdens het integratieproces zullen we bekijken waar deze magazines in de organisatie een vaste plek krijgen’, klinkt het in een mededeling.