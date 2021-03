DPG Media recht rug na advertentieklap

De advertentieklap die HLN-eigenaar DPG Media begin vorig jaar te verduren kreeg, lijkt al vergeten. Het bedrijf profiteert van de digitaliseringsdrang.

De advertentiemarkt klapte tijdens de eerste lockdown in maart en april ineen 'net zoals de kelderende beurzen', blikt Christian Van Thillo, sinds begin vorig jaar uitvoerend voorzitter bij DPG Media (in ons land vooral gekend van HLN en VTM), terug bij de jaarresultaten van het bedrijf. 'We kregen toen klappen van 50 procent in de tv- en radioadvertenties.' Maar in het slotrapport zijn de sporen van die crash min of meer uitgewist. 'Vanaf juni werd alles weer beter.'

Al ontsnapte DPG Media niet aan adverteerders die de vinger op de knip hielden. De advertentieomzet boerde op vergelijkbare basis in 2020 met 13 procent achteruit. De prestaties van DPG Media liggen daarmee in de lijn van de rest van de markt. Rivaal Mediahuis citeerde dalingen van 10 à 20 procent 'afhankelijk van het merk en de markt'. Telenets tv-dochter SBS zag haar reclame- en andere omzet met 14 procent krimpen. De totale omzet van de Franstalige mediagroep RTL Belgium kreeg een tik van 14 procent.

Reclamerapport

Toch ontsiert dat het totale reclamerapport van DPG Media niet. Vanaf april begon de overname van de Nederlandse tak van Sanoma, met daarin vrouwenbladen als Libelle, maar ook de immens populaire nieuwssite Nu.nl, mee te tellen. Daardoor valt de reclameklap finaal lager uit: -5 procent. Het grootste pijnpunt op de reclamemarkt zijn volgens Van Thillo de sectoren die de deuren nog dicht moeten houden. 'Sectoren als het toerisme of de event- en cultuursector zijn vooral in Nederland erg belangrijk voor ons.'

DPG Media > Actief in drie landen: België (VTM, Het Laatste Nieuws, De Morgen...), Nederland (AD, de Volkskrant...) en Denemarken (Berlingske en BT). > Topmanagement: CEO Erik Roddenhof en uitvoerend voorzitter Christian Van Thillo. > Omzet: 1,766 miljard euro in 2020 (+8%). Daarvan komt 820 miljoen uit de lezersmarkt, 471 miljoen uit de advertentiemarkt, 130 miljoen uit onlinediensten en de rest uit activiteiten als drukken, distributie, mobiele telefonie... > Brutobedrijfswinst (ebitda): 339 miljoen euro (+31%). > Nettowinst: 178 miljoen euro (+38%).

Ondanks de lichte reclametik blijft DPG Media gestaag groeien. De totale omzet van het bedrijf landt 8 procent hoger op 1,77 miljard euro. Mee door de Sanoma-overname. Ook andere groeimotoren lieten zich het voorbije jaar opmerken, met dank aan de snelle digitalisering van onze maatschappij. Net zoals bij andere mediagroepen zag DPG Media lezers, kijkers en luisteraars, gulzig naar nieuws, online toestromen en wist het dat te vermarkten door meer digitale abonnementen te slijten. Dat zette de totale inkomsten uit de lezersmarkt op 820 miljoen euro (+2%).

Groeimotor

Een andere groeimotor zijn de onlinediensten die het bedrijf de voorbije jaren langzaam als derde poot naast de inkomsten uit de lezers- en de advertentiemarkt uitbouwde. Het gaat om serviceplatformen zoals Independer, dat verzekeringen verkoopt, of de techreviewsite Tweakers. Beide surften vlot mee op de digitalisering van onze maatschappij tijdens de lockdowns. Independer plaatste vooral in het najaar een tussenspurt, tijdens het Nederlandse 'zorgseizoen'. 'Het kabinet communiceert dan wat er verandert aan de zorgverzekering, waardoor traditioneel veel mensen van verzekeraar veranderen', zegt Van Thillo.

+13% Groeimotor Het verzekeringsplatform Independer is met een groei van 13 procent een van de groeimotoren van de groep.

Dat duwde Independer, dat DPG Media in oktober 2018 overnam voor meer dan 150 miljoen euro, naar een jaaromzet van 71 miljoen euro (+13%). Het is de gepaste 'levensverzekering' voor de groep. Tot op heden is dat vooral het geval in thuismarkt Nederland, maar ook in België moet het platform voet aan grond krijgen. Independer begon hier al met het slijten van autopolissen. Al is het nog te vroeg om daar al verregaande resultaten te zien. 'Het platform moet zich hier nog ontwikkelen. Je moet de grote spelers op de markt aan boord krijgen. Die waken nog heel hard over hun netwerk van makelaars.'

Thuiswerk

Het credo is zaaien om later te oogsten. Soms levert dat verrassingen op. Zo ging het ook bij een andere 'double-digit'-groeier van het voorbije jaar: de techreviewsite Tweakers. DPG Media nam in 2012 VNU Media, het bedrijf boven Tweakers, over, maar deed dat vooral met het oog op de recruitmentactiviteiten van het bedrijf. Tweakers was een van de merken die het mee verwierf. Dat resulteerde vorig jaar in een mooie meevaller. Door het vele thuiswerk zochten mensen naar informatie over tweede schermen of ander kantoormateriaal voor thuis. De omzet van de site groeide met een vijfde.