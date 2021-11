DPG Media sluit Lokerse drukkerij

De drukkerij in Lokeren in 2017.

DPG Media wil het Eco Print Center in Lokeren, waar onder meer De Morgen en Het Laatste Nieuws gedrukt worden, sluiten. Het mediabedrijf hoopt naakte ontslagen te kunnen vermijden onder de 78 werknemers.

Het Eco Print Center in Lokeren, gelegen langs de E17, is al jaren de vaste drukkerij voor alle titels van DPG Media, met de dagelijkse druk van Het Laatste Nieuws en De Morgen voorop.

Daar komt weldra een einde aan, als het aan de mediagroep ligt. In een persbericht kondigt DPG de intentie tot sluiting aan van de drukkerij, waar 63 arbeiders en 15 bedienden aan de slag zijn. Daartoe is maandag een consultatie- en informatieronde gestart.

De oplages die de drukkerij moest verwerken, daalden door de snelle digitalisering van de media.

In een notendop komt het erop neer dat de drukkerij op verschillende fronten werd ingehaald door de realiteit. In de eerste plaats is er de snelle digitalisering van nieuwsmedia, die wereldwijd leidt tot een daling van de papieren oplages van kranten, magazines en reclamedrukwerk. 'Ook in België zet die trend zich door, wat zich laat voelen in de oplages die het EPC te verwerken krijgt', klinkt het in het persbericht van DPG.

Waterloos

Daarbij komt dat DPG in Lokeren in 2006 voor een nieuwe, meer ecologische manier van drukken koos, in de vorm van waterloze druktechnologie. Maar die nieuwe methode brak nergens echt door, wat dat type drukkerijen met een concurrentieel nadeel opzadelt, aldus DPG. Concreet wordt er te weinig naar technische optimalisaties gezocht in de sector, omdat de techniek te klein is gebleven en zelfs krimpt.

Last but not least wijst DPG erop dat er in de krantenwereld een evolutie is naar meer handige formaten die het lezerscomfort vergroten. Volgens de groep valt die evolutie niet te ondersteunen vanuit Lokeren.

Verschillende pistes

Die factoren maken dat DPG de Lokerse drukkerij binnenkort hoopt te sluiten, als de informatie- en consultatieronde is afgerond. De groep wil de werknemers maximaal begeleiden naar ander werk, klinkt het. Voor de medewerkers bij wie dat niet meteen mogelijk is, wordt een sociaal plan vooropgesteld. DPG Media wil naakte ontslagen vermijden.

De kranten en bladen van DPG Media zullen elders moeten worden gedrukt. Daarvoor liggen alleen externe pistes op tafel.

Als het tot een sluiting komt, moet de groep op zoek naar een andere drukkerij om haar kranten en magazines van de band te laten rollen. Daarvoor liggen nog verschillende pistes op tafel, klinkt het bij DPG. Maar die zouden allemaal extern zijn.