DPG Media snoept Discovery-zenders af van SBS

Discovery Benelux hevelt zijn reclameregie voor ons land vanaf volgend jaar over naar DPG Media. Het gaat in de eerste plaats om de gelijknamige wetenschapszender Discovery, maar ook om het lifestylekanaal TLC, de documentairekanalen Investigation Discovery Science, Animal Planet en Discovery World, en de sportzenders Eurosport 1 en Eurosport 2.

De winst voor DPG Media is een verlies voor SBS, de concurrerende omroep boven onder de zenders VIER, VIJF en ZES. Die verzorgde de voorbije negen jaar de reclameregie voor de Discovery-zenders. Behalve de eigen zenders heeft SBS nu alleen nog het kookkanaal njam! Van Studio 100 mee in de reclameportefeuille.

Volgens Max Schoorl van Discovery zal het partnership met DPG Media ‘de positie van beide bedrijven in het Vlaamse medialandschap verder versterken.’ ‘Het is tijd om een andere weg in te slaan en samen met DPG Media te bouwen aan de commerciële waarde van onze bedrijven, om daarmee de Vlaamse kijkers nog beter te bedienen’, klinkt het in een persbericht.