DPG Media wil autopolissen verkopen in België

De groep boven VTM en Het Laatste Nieuws wil vanaf volgend jaar autopolissen verdelen via zijn vergelijkingssite Independer. 'De helft van de Belgen wil zijn verzekeringen online kopen.'

DPG Media broedt al een tijdje op een offensief op de Belgische verzekeringsmarkt. De mediagroep rond Christian Van Thillo legde vorig jaar zo’n 150 miljoen euro op tafel voor de Nederlandse vergelijkingssite Independer.

Dat is een naam als een klok in Nederland. Sinds Independer 20 jaar geleden werd opgericht is de vergelijkingssite uitgegroeid tot een van de populairste verkoopplatformen voor verzekeringsproducten. De groep heeft een marktaandeel van 10 procent in de verkoop van autoverzekeringen en zelfs van 25 procent voor zorgverzekeringen, een typisch Nederlands product.

De afgelopen jaren breidde de groep, goed voor meer dan 60 miljoen euro omzet, haar gamma gevoelig uit. Klanten krijgen ook advies en kunnen energiecontracten en zelfs hypotheken vergelijken en afsluiten via Independer.

In eerste instantie willen we als onlinemakelaar autoverzekeringen aanbieden. Later moeten daar brandverzekeringen bijkomen. Bernard Soens topman INdepender België

Dat model hoopt DPG Media vanaf 2020 ook in België te lanceren. Na de zomer moeten ook Belgische klanten de eerste polissen kunnen afsluiten, zegt Bernard Soens, die de Belgische tak van Independer leidt. ‘In eerste instantie zullen we autoverzekeringen aanbieden via het platform. Om dat mogelijk te maken zijn we volop aan het praten met alle Belgische verzekeraars en nemen we weldra contact op met de financieeltoezichthouder FSMA. Later zou de vergelijkingssite ook brandverzekeringen aanbieden.’

Commissies

De winst moet dan komen uit de commissies die Independer verdient op de polissen die het via zijn platform verkoopt. Voor Independer is het zaak zoveel mogelijk verzekeraars aan zich te binden, want de site wil zich volgens Soens profileren als een echte onlinemakelaar. ‘We willen klanten een voldoende ruime keuze kunnen aanbieden en ze zo goed mogelijk begeleiden als ze een polis afsluiten of als ze een geval van schade melden. Daarvoor richten we een eigen callcenter op in België.’

Het offensief zet nog eens in de verf hoezeer DPG Media inzet op zoeksites en prijsvergelijkers, naast de traditionele uitgeef- en audiovisuele activiteiten. Die onlinedienstenpoot is al goed voor ongeveer een tiende van de groepsomzet.

Maar hoe realistisch zijn de ambities van Independer, dat op korte termijn 2 miljoen bezoekers wil lokken in België? In tegenstelling tot in onze buurlanden is de onlineverkoop van verzekeringen tot dusver niet doorgebroken in ons land. Soens verwacht dat daar stilaan verandering in komt.