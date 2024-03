Dalle en Delaplace lopen spitsroeden na VRT-debacle

VRT-CEO Frederik Delaplace en minister van Media Benjamin Dalle geven donderdag tekst en uitleg aan de vakbonden en het parlement over de foute aanpak in het dossier-De Pauw. De positie van de CEO lijkt voorlopig niet in gevaar.

Delaplace werd de voorbije dagen het mikpunt van kritiek na de slecht getimede en slecht gecommuniceerde beslissing ‘Het proces dat niemand wou’, een docureeks over het grensoverschrijdend gedrag van tv-maker Bart De Pauw, eerst van het scherm te halen en vervolgens toch weer te programmeren.

Donderdag, een dag na de uitzending van de eerste aflevering op VRT Canvas, moet de CEO de brokken proberen te lijmen in een gesprek met de vakbonden. Die eisen dat hij zich expliciet en in eigen naam verontschuldigt voor de heisa, en niet namens de hele VRT, zoals de omroep dinsdagochtend in een persbericht had gedaan.

De essentie CEO Frederik Delaplace heeft donderdag een formeel overleg met de vakbonden waarin het ongetwijfeld zal gaan over zijn aanpak van de zaak-De Pauw.

Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) krijgt vragen over het dossier in de mediacommissie van het Vlaams Parlement.

De positie van Delaplace wordt door de politiek en de vakbonden niet in vraag gesteld.

De CEO krijgt intern kritiek voor zijn communicatieblunders, maar ook lof voor zijn zakelijke beleid.

Voogdijminister Benjamin Dalle (CD&V) mag enkele pittige vragen verwachten in de commissie Media van het Vlaams Parlement. Meyrem Almaci (Groen) en Katia Segers (Vooruit) willen duidelijkheid krijgen over de precieze tijdlijn en het waarom van de beslissingen van Delaplace.

Ondanks de snoeiharde kritiek in de media en de politiek lijkt de positie van de CEO niet in gevaar. Dalle liet woensdag op Radio 1 verstaan dat hij genoegen neemt met de excuses en de uitleg van Delaplace. Die zei dat hij met de beste bedoelingen heeft gehandeld, maar een inschattingsfout heeft gemaakt. Ook het zeskoppige directiecollege heeft het vertrouwen in hem niet opgezegd.

De vakbonden willen het conflict evenmin op de spits drijven. Enkele weken voor de verkiezingen, en in de aanloop naar de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst, is het beter een CEO te hebben die al goede lijnen heeft naar de politiek.

Eigengereid

Wel blijft de vraag of de CEO nog voldoende steun heeft bij de bijna 2.000 medewerkers van de omroep. Een snoeiharde open brief van de culturele sector, waarin Delaplace haantjesgedrag en een ‘dubbele agenda’ verweten werd, is ook ondertekend door enkele schermgezichten van de VRT. De publieke excuses namen een deel van de onvrede weg, maar de kritiek op de eigengereide aanpak in een maatschappelijk erg gevoelig dossier blijft levensgroot.

Het personeel is niet vergeten dat de CEO hen vorig jaar in een interne mail een spreekverbod met de pers oplegde - ook al zwakte hij dat nadien af. Bijna vier jaar na zijn benoeming blijft het beeld hangen van iemand die niet in staat is de interne en externe reacties rond delicate dossiers correct in te schatten. Velen vragen zich af of hij geen betere communicatieadviseurs moet zoeken.

Lof voor zakelijke aanpak

Maar over de CEO valt ook veel goeds te horen. Hij wordt zowel door de politieke meerderheid als in vakbondskringen geprezen om zijn managementaanpak. Ondanks krimpende budgetten hield hij de VRT financieel recht en kon hij de sociale rust bewaren. ‘Aanvankelijk had hij een erg zakelijke, formele stijl. Maar intussen voert hij voldoende overleg achter de schermen en past hij zich in het sociaal overleg in’, is te horen.

De CEO nam enkele initiatieven die op de vloer gesmaakt worden, zoals een sessie om de paar maanden waarin hij vragen van werknemers beantwoordt of diepgaande, meerdaagse multimediaopleidingen voor werknemers.

Grensoverschrijdend gedrag

Dat de topman een ‘blinde vlek voor grensoverschrijdend gedrag’ zou hebben, zoals professor emeritus Mediarecht Leo Neels woensdag suggereerde, wordt intern tegengesproken. ‘Voor het eerst in de VRT-geschiedenis moeten sinds de herfst alle medewerkers verplicht een opleiding over het herkennen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag volgen’, klinkt het bij het personeel.