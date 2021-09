Daniel Křetínský, de Tsjechische miljardair van Post NL

Hij heeft een voorliefde voor Franse bedrijven, maar meer en meer slaat de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský zijn vleugels uit in de rest van Europa. Nu blijkt hij 15 procent van PostNL in handen te hebben.

Begin februari maakte de Nederlandse toezichthouder AFM melding van een nieuwe aandeelhouder bij het Nederlandse post- en pakjesbedrijf: Daniel Křetínský (46). Na het Britse Royal Mail, waarin hij 5 procent aanhoudt, is PostNL het tweede postbedrijf waarin de Tsjech investeert.

Over de reden van zijn instap in die bedrijven heeft de stille en ietwat mysterieuze Tsjech nog geen uitleg gegeven. Maar de voorbije maanden heeft hij zijn belang in PostNL uitgebouwd tot 15,02 procent, momenteel goed voor een waarde van 320 miljoen euro. Daarmee is hij de grootste privé-investeerder van PostNL, dat in zijn kapitaal nog een andere miljardair telt: John De Mol.

Ik hou van Frankrijk en zijn cultuur. Dat is te danken aan mijn familie. Mijn moeder luisterde naar Franse liedjes en ze keek naar Franse films. Daniel Křetínský Eigenaar EPH

Behalve PostNL delen de twee miljardairs nog een andere liefde: media. Maar terwijl de Nederlander zich beperkt tot de Nederlandse tv- en audiowereld, heeft de Tsjech een voorliefde voor de Franse mediawereld. Hij kocht zich onlangs in bij de mediagroep TF1, nadat hij er eerst niet in geslaagd was de tv-zender M6 binnen te halen. Drie jaar geleden deed hij ook al een schokgolf door de Franse perswereld gaan, toen hij 49 procent in de Franse krant Le Monde kocht. Ook bekende magazines als L’Obs, Elle en Marianne zitten in zijn portfolio.

Ingegeven met de paplepel

Zijn drang om te investeren in Franse bedrijven heeft niet alleen een financiële rationale, maar ook een emotionele. Als tiener brengt de zoon van een professor informatica en een rechter aan het Tsjechische grondwettelijk hof zijn zomervakanties door in Frankrijk. Dat is voor de jongeman de eerste kennismaking met de niet-communistische wereld. Later gaat hij in het kader van een uitwisselingsprogramma rechten studeren aan de universiteit van Dijon. ‘Het Frans was mijn eerste buitenlandse taal’, vertelt de minzame Tsjech in een interview met de Franse zakenkrant Les Echos. ‘Ik hou van Frankrijk en zijn cultuur. Dat is te danken aan mijn familie. Mijn moeder luisterde naar Franse liedjes en ze keek naar Franse films.’

Eens afgestudeerd gaat de jonge Křetínský in 1999 na een kort intermezzo bij een advocatenkantoor aan de slag bij de Tsjechische private-equitygroep J&T. Daar wordt hij al snel aan het hoofd gezet van het energiebedrijf EPH, dat hij in 2009 voor 94 procent zal overnemen. Křetínský bouwt EPH, via de overname van noodlijdende steenkoolcentrales en -mijnen, die hij financiert met schulden, uit tot de grootste energiegroep in Centraal-Europa, met een omzet van 6 miljard euro en een operationele kasstroom van 2,1 miljard euro.

Gek op retailers

De basis van zijn fortuin, dat op 4,1 miljard dollar wordt geschat door het magazine Forbes, legt de oligarch mede in 2013 als hij aandeelhouder wordt van Eustream, een Slovaaks bedrijf dat een pijpleiding beheert die gas vervoert van Rusland naar Europa. Dat levert hem jaarlijks een miljoenendividend op, dat hij herinvesteert via zijn Luxemburgse holding Vesa Equity Investments.

Voor iemand die opgegroeid is onder het Sovjet-juk is de rol van slaaf van Moskou de laatste die ik ooit in mijn leven wil spelen. Daniel Křetínský Eigenaar EPH

De voorbije jaren heeft de miljardair zijn actieterrein verlegd van energie naar media en sinds enige tijd ook retail. Hij heeft belangen vergaard in bekende retailers als het Britse Sainsbury, het Franse Casino, de Amerikaanse groepen FootLocker en Macy’s en het Duitse Metro, het moederbedrijf van Makro. In dat laatste bedrijf houdt hij een belang aan van zowat 40 procent. Pogingen om Metro helemaal in handen te krijgen voor een spotprijs zijn de voorbije jaren mislukt.

Bekende Tsjech

Hoewel in zijn entourage tal van Tsjechische zakenlui zitten die geconfronteerd werden met schandalen en duistere deals, is het imago van de discrete Křetínský onbesmeurd. Bij de investering in Le Monde werd hij wel bekritiseerd om zijn vermeende banden met de Russische president Poetin. Maar de Tsjechische miljardair dribbelde handig rond die hete brij heen. ‘Voor iemand die opgegroeid is onder het Sovjet-juk is de rol van slaaf van Moskou de laatste die ik ooit in mijn leven wil spelen.’