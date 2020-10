De Balans | Flo Windey...

Flo Windey (25) bevecht al een tijdje taboes. Als socialmediagoeroe van StuBru maakte ze de YouTube-reeks ‘Flowjob’: sekstalk zonder gène. En nu is er het tv-programma ‘Club Flo’ en ‘Club Flo Doc’ op VTM2, waarin ze ook dingen als drugs, gender en mentaal welzijn covert. Hier maakt ze haar prille persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn familie en vrienden. Voor hen zou ik alles doen. En wee wie hen iets aandoet. Voorts mijn luistervermogen en vrolijkheid. Maar als ik niet vrolijk ben, zal je het ook weten. Ik zeg wat ik denk. Dat heeft ook een minkant: soms zou ik beter mijn mond houden. Materiële activa? Euh... Mijn bed? En zeker ook mijn smartphone. Daarmee is alles begonnen. Doordat ik als puber heel actief was op Snapchat en leuke content maakte op Instagram raakte ik binnen bij StuBru.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Vooral mijn ouders. Me leren begrijpen heeft hen veel tijd gekost. Ik heb een zware vorm van ADHD en de zoektocht naar wat je aanvangt met zo’n kind is voor hen heel lastig geweest. De eerste die me professioneel opmerkte, was Karel Decorte, toen redacteur bij StuBru en nu head of digital. Voorts een hele reeks mensen bij StuBru, Hotel Hungaria en Het NieuwsHuis. Overal namen en nemen ze de tijd om me te begeleiden bij iets nieuws. Al moest ik ook af en toe op mijn bek gaan. Soms maakte ik een video of een story, waarna de eindredacteur zei: je hebt er je botten aan geveegd.’

Investeert u in anderen?

‘Daarvoor heb ik niet de macht. Nog niet. Als veertienjarige groeide ik op met ‘Spuiten en Slikken’ in Nederland. Maar in mijn puberteit merkte ik dat ik over bepaalde zaken geen informatie vond, en de frustratie bleef groeien. Uiteindelijk vond ik die info wel, maar op mijn twintigste merkte ik dat dat voor veel leeftijdsgenoten anders lag. Ze weten het niet. Ik wil ervoor zorgen dat jongeren zich oké voelen - normaal, niet raar.’

‘Het werk slorpt nu alles op, maar dat is niet erg: ik doe het supergraag en wil alles heel goed doen. Mijn vrienden en naasten schieten er soms bij in, maar dat maak ik altijd wel goed. Met corona kan ik het me ook niet permitteren om zeer veel mensen te zien. Als ik besmet raak, stopt de productie van mijn tv-programma en YouTube-reeks.’

Met mijn hyperactiviteit schiet ik soms alle kanten op. Dan kan je mij echt van het plafond schrapen. Flo Windey

Is dit nu uw kwantumsprong?

‘Ik denk het. Al is het veeleer een draai dan een jump. Met ‘Flowjob’ ben ik het afgelopen jaar al erg gegroeid. We hadden niet de hoogste verwachtingen, maar in totaal keken meer dan een miljoen mensen. Dan volgde het tweede seizoen, waarna Eric Goens belde met de vraag om een tv-programma te maken - dat was: wow!’

Gaat u soms in het rood?

‘Niet zoals: de dieperik in. Maar met mijn hyperactiviteit schiet ik soms wel alle kanten op. Dan kan je mij echt van het plafond schrapen. Ik moet superveel energie kwijt en word zeer onrustig. Maar daar heb ik leren mee omgaan. Doorgaans gewoon door in bed te kruipen, de sociale media even uit te zetten en naar iets te kijken op Netflix. Als puber ben ik weleens uit de bocht gegaan. Nu praat ik over hoe ik me voel. Daardoor weet ik wanneer ik aan de noodrem moet trekken. Praten is heel belangrijk.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘Mijn drie beste vrienden en mijn mama. Dat is dan precies de muppetshow: met zijn vieren zitten ze door elkaar raad te geven. Maar het helpt. De beste raad ooit? Je buikgevoel volgen. Altijd. En als het over tv-maken gaat: zou ik zelf kijken?’

Schrijft u soms mensen af?

‘Niemand. Nooit. Ik vergeet en vergeef heel snel. Je kan nooit iemand volledig begrijpen. En ik kan wel boos zijn en iemand even niet willen zien, maar krijg ook zelf graag nieuwe kansen.’

Staat er al winst op uw balans?

‘Zeker. Ze zit in alle mensen die ik ken, en wat ik kan doen: seks toegankelijker maken door erover te praten. Het feit dat ik een job heb, vind ik eigenlijk al winst. Ik merk ook dat hij zin heeft. Telkens als ik iets lanceer op YouTube krijg ik massa’s respons - ‘Amai, ik heb dat ook!’ Dat is voor mij het belangrijkste.’

Wat wilt u echt doen of realiseren in het leven?