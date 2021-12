De Balans | MNM-dj Kawtar Ehlalough...

Dit weekend begint de Warmste Week, met als thema ‘kunnen zijn wie je bent’. Een van de gezichten van de actie is Kawtar Ehlalouch (24), MNM-dj en een van de twee sidekicks van Peter Van de Veire in ‘De ochtendshow’. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik ben aan weinig materiële dingen gehecht, maar mijn gsm is er een van. Mijn schermtijd liegt er niet om. En zodra ik mijn rijbewijs had, had ik een eigen auto. Hij biedt me zelfstandigheid en geeft een vrij gevoel. In deze coronatijden heb ik gemerkt dat ik mijn vrienden en familie hard nodig heb. Vrienden zag ik tijdens de eerste lockdown niet. We konden videobellen, maar ik miste het fysieke contact en ging het meer appreciëren. Mijn belangrijkste persoonlijke kwaliteit is gevoel voor teamwork, denk ik. Bij ‘De ochtendshow’ zijn Peter, Wanne Synave en ik zichtbaar, maar anderen werken minstens even hard. Zo’n groep bij elkaar houden, dat is een rol die ik vaak opneem. Uit een goeie sfeer komt goeie radio.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Financieel is dat behalve mijn ouders eigenlijk niemand. Al heel jong ging ik op zaterdag in een kledingwinkel werken om extraatjes en schoolrekeningen te betalen. Op persoonlijk vlak zijn er vooral mijn twee zussen, een tweeling die zes jaar ouder is. En er is Peter. Twee snotters in een nieuwe ochtendshow opnemen vergt veel energie van hem.’

Investeert u ook in anderen?

‘Soms wil ik iets te hard helpen en er voor anderen zijn, en is het moeilijk de grens te trekken en aan mezelf te denken. Dat is weleens een probleem. Ik doe bijvoorbeeld veel moeite voor mijn jongere broer. Sinds de harde lockdown maak ik er ook een punt van tijd te maken voor vrienden. Alleen voor jezelf en het werk leven is niet oké. Niettemin: ik denk niet dat het in balans is. Drukke agenda’s steken nog altijd stokken in de wielen. Vlaanderen wakker maken is een vrij zware job. En de combinatie met zijprojecten maakt het soms moeilijk energie en tijd te vinden voor anderen. Maar het besef is een eerste stap.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘De start van ‘De ochtendshow’ in 2019 was een kantelpunt. Eerder werkte ik achter de schermen, maar toen voelde ik: ik zit in de trein, en niet voor eventjes. Ik kon mijn vleugels uitslaan. Als ik terugkijk naar foto’s merk ik dat ik sindsdien ben gegroeid. Ik zie er ook gewoon volwassener uit.’

Gaat u soms in het rood?

‘Financieel niet. Ik ben geen grote spaarder, maar doordat ik al vrij jong werkte, leerde ik om te gaan met geld. Mentaal en fysiek voel ik soms dat het heel hard gaat, en dat ik moet leren plannen. Met de ploeg van ‘De ochtendshow’ spartelen we soms naar de vakantie toe. Dat het dan te veel wordt, voel ik meestal pas als ik op de eerste vakantiedag 14 uur slaap. Mensen denken dat je lichaam went aan opstaan om drie uur, maar dat is niet zo. Nu, meer dan vermoeidheid is het niet. Ik zit nooit echt in de put. Dat ik het zo graag doe, houdt me in balans.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘De eerste die ik bel voor advies of om even te lachen na een rotdag is mijn beste vriendin Anuchka Melkonian, die ik leerde kennen bij MNM. We delen dezelfde leefwereld. Ik kan ook terecht bij mijn zussen en bij Peter. Van die laatste komt ook het beste advies: alles komt altijd goed. Het is een ingesteldheid. Ik put veel energie uit mensen die door dieptepunten gingen en het niet meer zagen zitten, maar nu positief in het leven staan. Dan denk ik: het kan nooit voor de rest van je leven slecht gaan. Dat klinkt misschien te optimistisch of naïef, maar naïviteit kan je verder helpen in het leven.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Zelden. Nooit, eigenlijk. Tot dusver heeft niemand me zoiets ontiegelijk ergs aangedaan dat ik hem of haar voorgoed heb afgedankt. Ik denk wel dat ik ertoe in staat ben, ook al ben ik zeer vergevingsgezind.’

En staat er winst op uw balans?