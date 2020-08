De Balans | Sara Leemans (@Dansaertvlamingen)

Sara Leemans (29) kon deze week met haar heerlijk satirische Twitter-account @Dansaertvlamingen bijna 15.000 volgers lokken en het vaak nogal zure medium opvrolijken. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Sorry, maar ik ga vaak clichématige antwoorden geven. En vaak sorry zeggen. Ook daarvoor sorry. Mijn vrienden en familie zijn het dierbaarst. Ook aan materiële dingen zijn de menselijke kantjes het belangrijkst, zoals foto’s. Ik ben geboren in Brussel en woonde jaren in de Dansaertwijk. Na veel verhuizingen kocht ik vorige herfst een appartement in Berchem: een handige uitvalsbasis voor mijn werk, en ik kreeg er meer ruimte voor mijn geld. Dat was een belangrijke investering, maar ook daar speelt vooral het immateriële: een plek voor mijn boeken, en een thuis.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

Ik heb altijd twijfels: ben ik goed bezig? Waarmee vergelijk je? En is dat belangrijk?

‘Mijn moeder met zachtheid en een luisterend oor, mijn vader met tough love. Hij heeft me altijd wat gepusht, op een goede manier. Met een andere vader was ik nooit naar de unief gegaan. Ik heb politieke wetenschappen en geschiedenis gestudeerd, richtingen zonder enige praktijk, en daarna twee jaar op de communicatiedienst van een vzw gewerkt. Tot mijn 27ste wist ik niet wat te doen met mijn leven. Toen kon ik op gesprek bij SBS, waar Alina Kneepkens me mijn eerste job als redacteur gaf. Ik had nul opleiding, nul ervaring en kende niemand. Geen idee wat ze in me zag. Ik moest vier topics voor een talkshow bedenken maar gaf er vijftien. Ik ben soms een strever: misschien was het dat. De eerste weken durfde ik niets te zeggen. Maar mijn eerste draaidag was fantastisch. Toen wist ik: dit wil ik doen. Intussen heb ik als zelfstandige voor tien productiehuizen en alle zenders gewerkt. Voorts is er mijn vriend. En ik heb ongelooflijke vriendinnen. We hebben samen de universiteit en de ups en downs in onze carrières doorlopen. Verdomme, ik klink weer als zo’n stomme millennial.’

Investeert u in anderen?

‘Ik weet niet of dat investeren is maar als ik iemand aan het lachen kan brengen, is de dag goed. @Dansaertvlamingen is een parodie op mensen die zichzelf heel serieus nemen, elkaar aanpraten wat je moet hebben om gelukkig te zijn en dicteren hoe je moet leven. Zoals mamabloggers die andere mama’s zeggen hoe makkelijk het allemaal is en hoe ze hun balans moeten bewaken. Terwijl die andere vrouwen daar zitten met slaaptekort en zere tepels. Dat vind ik zo kak. Sorry. Aan collega-redacteurs die ik apprecieer en die zonder werk zitten, speel ik jobaanbiedingen door. Opdrachten binnenhalen is voor iedereen moeilijk. Voorts investeert een mens altijd wat te weinig in anderen. Mijn broer en twee zussen zijn zowat twintig jaar ouder dan ik en hebben veel kinderen: hen zou ik meer mogen zien.’

Gaat u vaak in het rood?

‘Ja. Ik ben een angsthaas en sla snel in paniek. Nu werk ik voor Koeken Troef! aan een quizprogramma. ’s Nachts droom ik over de vragen. Van het gevoel dat ik een steek laat vallen, kan ik enorm afzien. Soms helpt die karaktertrek, maar ik kan er ook ziek van worden.’

Schrijft u soms mensen af?

‘Daarvoor kom ik vaak wellicht niet dicht genoeg. Soms kom ik misschien wat asociaal over. Dat ligt eerder aan verlegenheid. Oneerlijke mensen zou ik afschrijven, maar dat heb ik gauw door, denk ik. Of mensen die zich competitief opstellen. De wereld is te kak om het ook nog eens tegen elkaar op te nemen.’

Is er een evenwicht tussen uw professioneel en uw persoonlijk leven?

‘Daar ben ik misschien nog te jong voor. Ik heb nog geen gezin, wel een vriend die mijn eten klaarmaakt en af en toe fronst omdat ik weer achter de laptop zit. Wat ik doe zie ik niet echt als werk, hoe fout dat ook klinkt. Ook in mijn vrije tijd probeer ik te schrijven. Het is mijn droom een tv-reeks te maken. Wie weet vind ik ooit de ballen om te pitchen.’

Staat er winst op uw balans?