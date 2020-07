De Brugse cinemazaal die een internationale filmgroep werd

Een beeld uit 'The New Pope', een HBO-serie die Lumière verdeelt en die ook via het platform Lumière series te bekijken is.

Het Gentse filmhuis Lumière werkt zich in de kijker met ‘Grond’, een nieuwe tv-reeks die mee gefinancierd wordt door Netflix. Het bedrijf dat in 1996 begon als één Brugse filmzaal is vandaag uitgegroeid tot een belangrijke speler in het Belgische medialandschap.

Voor liefhebbers van arthousefilms en Scandinavische krimiseries is Lumière al langer een vertrouwde naam, maar de jongste tijd laat het bedrijf zich steeds vaker ook van een andere kant zien. Tijdens de coronacrisis lanceerde het een platform om online naar bioscoopfilms te kijken en nu werkt het zich in de kijker met de productie van ‘Grond’, een reeks van de bekende regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah die mee gefinancierd wordt door de omroep SBS (Telenet) en de Amerikaanse streamingreus Netflix.

Het zijn mooie referenties voor wat ooit begon als een wat obscure cinemazaal in de Brugse Sint-Jakobsstraat. Cinefiel Jan De Clercq kreeg er in 1996 de kans een ongebruikte theaterzaal te gebruiken voor filmvertoningen. Samen met zijn zakenpartner Alexander Vandeputte kon hij de stadsbioscoop geleidelijk uitbreiden tot vier zalen. Lumière vulde in die beginjaren de leemte na de sluiting van andere Brugse bioscopen, op een moment dat Kinepolis er nog niet was neergestreken.

La Meglio Gioventù

De eerste doorbraak van bioscoop naar mediabedrijf kwam enkele jaren later, toen het duo besloot actief te worden als distributeur van films en tv-series. ‘Een van de eerste films in onze portefeuille was 'La Meglio Gioventù' (een zes uur durende Italiaanse familiekroniek, red.), die onverwachts een enorm succes werd. We kregen 300.000 bezoekers in plaats van de 20.000 waarop we gerekend hadden. Bovendien zaten we op het hoogtepunt van de dvd-verkoop, waardoor we nog eens 300.000 schijfjes konden verkopen. Dankzij die film hebben we in zes maanden gedaan waar we anders vijf jaar voor nodig hadden gehad.’

De Clercq heeft het bescheiden over een portie geluk, maar het neemt niet weg dat hij wel vaker de trends juist aanvoelde. Zo speelde hij al vroeg in op het grote succes van Scandinavische krimiseries. ‘We hadden de eerste reeks van Wallander gekocht en wilden heel graag ook de tweede in handen krijgen, maar we moesten daarvoor de Millennium-reeks (naar de bestseller van Stieg Larsson, red) bijkopen. Ik heb nadien het boek gekocht dat ik in twee dagen heb uitgelezen.’ Het werd een razend succes: ‘van de 475.000 dvd’s die we in het topjaar 2012 hebben verkocht, waren er 450.000 Scandinavische series.’

Dvd-markt

Het sprookje bleef niet duren. De concurrentie van illegaal downloaden en de opkomst van video on demand haalden de dvd-markt in amper twee jaar tijd onderuit. De Clercq stond in 2014 voor de moeilijke taak 20 mensen te ontslaan en op zoek te gaan naar nieuwe inkomsten. De discrete investeringsgroep Fin.co, die tot vandaag 40 procent van het bedrijf in handen heeft, was kort voordien in het bedrijf gestapt en hielp Lumière mee door de crisis.

‘We hebben in 2015 en 2016 een aantal strategische richtingen uitgewerkt’, vertelt De Clercq. ‘Enerzijds hebben we beslist ons verder te ontwikkelen als distributeur, waarbij naast de zenders ook platformen als Netflix onze klant werden. Dat kon de terugval van dvd niet goedmaken, maar het hielp wel om het schip recht te houden. Anderzijds was onze analyse dat we de productie – wat we op dat moment al wat deden – moesten uitbreiden en meer content moesten maken.’

Die productiepoot, met de naam Lunanime, wordt gerund door De Clercq en zijn vrouw Annemie Degryse. Ze leverde onder meer de Ketnet- animatiereeks ‘Ollie’ af en de film ‘Cleo’. En nu is er dus ‘Grond’, een achtdelige fictiereeks over een jonge ondernemer die heilige grond vanuit Marokko naar België haalt om moslims in te kunnen begraven. De naam van cofinancier Netflix valt op, al wijst De Clercq erop dat SBS de belangrijkste opdrachtgever is. ‘Of het moeilijk onderhandelen was met Netflix? Het was pittig en het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk viel alles in de plooi.’

De trailer van 'Cleo'

Minder bekend is dat Lumière ook een animatiestudio heeft, en recent een minderheidsbelang nam in Beast Animation, een Mechelse studio gespecialiseerd in stop-motionfilmpjes. ‘We bieden hen een zakelijke omkadering, zodat ze ruimte krijgen om hun projecten te ontwikkelen.’

Topkwaliteit

Dat de reuzen uit de filmwereld in ons land komen shoppen is ook geen toeval, zegt De Clercq. ‘We zijn gekend als een regio die topkwaliteit levert, zowel creatief als filmtechnisch. En er is financiering dankzij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en de taxshelter (een federale belastingaftrek voor financiers, red).’

De distributie van films en series is voorlopig nog de belangrijkste poot van Lumière, dat dit jaar op 20 miljoen euro omzet afstevent. Maar in 2018 lanceerde het bedrijf ook het digitale platform lumiereseries.com, dat tv-series te koop aanbood. Lumière gebruikte dat platform tijdens de lockdown om de nieuwe dienst 'cinema bij je thuis' te lanceren. Het aantal bezoekers is sindsdien ruim vertienvoudigd.

De 300 winkels die vroeger tv-series op dvd verkochten zijn vandaag verdwenen, maar dat publiek bestaat wel nog. Jan De Clercq Oprichter Lumière

De noodoplossing om thuiszittende filmliefhebbers te bedienen wordt een vast onderdeel van het bedrijfsmodel van Lumière. ‘De 300 winkels die vroeger tv-series op dvd verkochten zijn verdwenen, maar dat publiek bestaat wel nog. Die mensen willen we de komende jaren terugwinnen met ons platform. Met die series kunnen we ons ook onderscheiden van andere nicheplatformen.’