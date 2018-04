De Persgroep boekt stabiel resultaat

Het mediabedrijf De Persgroep heeft in 2017 een stabiele winst en omzet geboekt. Het bedrijf werkte zijn schulden grotendeels weg en heeft daardoor financiële ruimte voor investeringen of overnames.

De Persgroep is in ons land bekend als uitgever van onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo, en als eigenaar van Medialaan (VTM, Q2, Q-Music,…). In Nederland geeft het bedrijf verschillende kranten uit, zoals De Volkskrant en het AD. De groep heeft ook een bescheiden poot in Denemarken.

De omzet kwam vorig jaar uit op ruim 1,45 miljard euro, nagenoeg evenveel als in 2016. Ook de ebitda stabiliseerde op 216 miljoen euro, tegenover 225 miljoen een jaar eerder.

De netto courante winst beliep 109 miljoen euro (117 miljoen in 2016). Met 21 miljoen euro netto financiële schuld heeft De Persgroep, ondanks een reeks grote overnames in de voorbije jaren, nog heel wat ademruimte om eventueel extra schulden aan te gaan.

De Persgroep deed in 2017 enkele belangrijke strategische transacties. Het kocht de 50 procent van Medialaan die nog in handen was van Roularta, en verkocht zijn 50 procent in uitgever Mediafin (De Tijd, L’Echo) aan datzelfde Roularta.

Momenteel is het bedrijf bezig met het in elkaar schuiven van zijn Belgische uitgeeftak (De Persgroep Publishing) met Medialaan, maar dat proces loopt niet over rozen. Het bedrijf maakte gisteren nog bekend dat Medialaan-baas Peter Bossaert volgende maand opstapt wegens een ‘verschil in visie’ met Christian Van Thillo, de CEO van De Persgroep.

Van Thillo beklemtoont in een persbericht dat de digitale transformatie van zijn bedrijf vruchten begint af te werpen. ‘De behoefte aan kwalitatieve, betrouwbare online journalistiek neemt elke dag toe en alsmaar meer mensen zijn ook bereid om ervoor te betalen. Onze groep telt intussen bijna 300.000 digitale abonnees en dat aantal blijft stijgen’, klinkt het.