De Persgroep kampt met roerige redacties

Het conflict aan de top van VTM Nieuws komt niet uit de lucht vallen. Moederbedrijf De Persgroep worstelt al bijna een jaar met een moeizame integratie van de tv- en printactiviteiten.

Het was nog nooit vertoond bij de commerciële zender VTM. De nieuwsuitzending van 13 uur werd gisteren ingekort tot tien minuten als protest tegen het ontslag, donderdagavond, van hoofdredacteur Nicholas Lataire en directeur Nieuws Kris Hoflack.

Het dubbele ontslag was volgens een directiebron het gevolg van een conflict dat al 1,5 jaar sluimerde tussen Hoflack en Lataire. Door beide kemphanen aan de deur te zetten, gaven we een signaal dat het zo niet verder kon, klinkt het.

Bij de journalisten valt een ander verhaal te horen. Volgens hen was Hoflack al veel eerder op een zijspoor gezet. Hij zou Lataire in zijn val hebben meegesleurd, met medewerking van enkele getrouwen op de VTM-redactie.

In elk geval ging de nieuwsdienst van VTM gisteren met een kater het weekend in. Niet alleen is de sfeer grondig verziekt, ook heerst het gevoel dat de directie van het bedrijf de dynamiek op de redactievloer niet goed begrijpt.

Integratie tv en print

Het conflict bij VTM is een onrechtstreeks gevolg van de integratie die De Persgroep doorvoert tussen haar tv-activiteiten (Medialaan) en haar printactiviteiten (De Persgroep Publishing of DPP). Voor Hoflack was er in de nieuwe structuur geen plaats, waardoor zijn ontslag al maanden in de lucht hing.

De Persgroep-baas Christian Van Thillo legde een klein jaar geleden de hand op Medialaan, door de 50 procent te kopen die in handen was van het West-Vlaamse mediabedrijf Roularta. Via een fusie met DPP wil hij met één digitaal aanbod van print en video naar de consumenten en de adverteerders stappen.

Van Thillo rekende op een snelle integratie, naar het voorbeeld van de Nederlandse krantengroep Wegener in 2015. Maar tv en print met elkaar verzoenen blijkt een andere opgave.

Al maanden is er sprake van rivaliteit tussen beide kampen, waarbij managers de sleutelposities in handen proberen te krijgen. De Medialaan-mensen kregen de leiding in marketing en sales, terwijl de belangrijkste redactiefuncties naar De Persgroep-mensen gingen. Dat leidde aan beide kanten tot frustratie bij de ‘verliezers’.

News City

Voor de redacties is het ook wachten op de verhuizing naar News City, de nieuwe site van De Persgroep in Antwerpen. Pas dan, in het najaar van 2019, zullen de nu nog gescheiden redacties onder één dak en met één computersysteem samenwerken.

Schermvullende weergave Christian Van Thillo, topman van de Persgroep ©Photo News

De oefening wordt bemoeilijkt door een gebrek aan managers die met voldoende gezag knopen kunnen doorhakken. Die rol was bij DPP jarenlang toebedeeld aan Van Thillo’s adjudant Jaak Smeets, maar die verliet twee jaar geleden het bedrijf.

Directeur-uitgever Paul Daenen, zijn andere rechterhand, nadert zijn pensioen en weegt niet meer op de organisatie, klinkt het.

Eind vorig jaar viel opnieuw een gat met het vertrek van Koen Verwee, de CEO van DPP, met in zijn kielzog ook een deel van het middenkader. Verwee moest plaats ruimen voor Peter Bossaert, de topman van Medialaan, die als overkoepelende CEO de integratie in goede banen moest leiden.

Van Thillo en Bossaert clashten echter meermaals over het tempo en de wijze van uitvoering. Ondanks de persoonlijke band tussen beiden moest Bossaert al na enkele maanden opstappen. Het Medialaan-duo dat zijn leiding overnam, Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx, slaagde er nog niet in de rust te doen weerkeren.

Kranten

De onrust broeit ook bij de kranten. Bij De Morgen krijgt algemeen hoofdredacteur Jörgen Oosterwaal het verwijt dat hij veel meer met het weekblad Humo bezig is dan met de krant.

Hoofdredacteur An Goovaerts, die de krant organisatorisch recht hield, werd gisteren benoemd tot tijdelijk hoofdredacteur bij VTM Nieuws. Het voorlopige resultaat is dat De Morgen nog minder leiding heeft, terwijl de VTM-journalisten verbolgen zijn omdat een journalist zonder tv-ervaring de lakens komt uitdelen. Ook over de opvolging van Goovaerts bij De Morgen speelt zich intussen een interne strijd af.

De vele intriges roepen de vraag op of Van Thillo de Belgische tak van zijn imperium nog in de hand heeft. De Persgroep groeide de voorbije jaren pijlsnel door overnames in Nederland, waardoor hij zich weinig met ons land heeft kunnen bezighouden. Hij lijkt er niet in te slagen de juiste managers te vinden die zijn plaats kunnen innemen.

Achterhoedegevechten

Toch gelooft niemand dat Van Thillo bij de pakken zal blijven zitten. ‘De Persgroep heeft de voorbije twee jaar sterk gefocust op de transformatie in Nederland. Met de kennis die ze daar hebben opgedaan, kunnen ze zich nu meer met België bezighouden’, zegt een mediabron. ‘Wat ze doen is niet makkelijk, maar het is wel strategisch onderbouwd.’

Ook de top van De Persgroep toont zich nog zelfverzekerd. ‘Er is geen chaos of gebrek aan leiderschap. We zijn gewoon een plan aan het uitvoeren. Dat daar achterhoedegevechten bij komen kijken, is niet nieuw. We hebben dat in Nederland ook meegemaakt.’

Een kenner wijst ook op een recente aanstelling die wat onder de radar is gebleven. De Persgroep trok deze zomer Kris Vervaet aan, die eerder bij de Franse energiegroep EDF werkte.