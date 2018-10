De Persgroep koopt verzekeringsvergelijker Independer

De Belgische mediagroep betaalt meer dan 150 miljoen euro voor het grootste digitale vergelijkingsplatform van Nederland voor verzekeringen, bancaire producten, hypotheken en energie.

Independer werd in 1999 opgericht en focuste aanvankelijk op het vergelijken van financiële producten. Intussen kan men via de site ook aanbieders van medische zorg vergelijken, maar ook zorgverzekeringen en pensioenaanbieders. De website wordt 17 miljoen keer per jaar bezocht en er worden jaarlijks zo’n 6 miljoen vergelijkingen gedaan. Het bedrijf zetelt in Hilversum en heeft ruim 300 medewerkers.

Het platform was vorig jaar goed voor een omzet van 56,3 miljoen euro (+3,2%) en een bedrijfwinst van 14,7 miljoen euro. Die daalde door een forse groei van de kosten. De nettowinst bedroeg 10,7 miljoen euro, tegenvoer 13,5 miljoen in 2016.

Ook in België heeft De Persgroep al soortgelijke platformen: Spaargids.be (vergelijking van spaarproducten) en Mijnenergie.be (vergelijking van energieprijzen). Het is niet de bedoeling om Independer ook in België uit te rollen, luidt het bij De Persgroep.

Vierde onlinepoot

Independer wordt de vierde poot van De Persgroep in onlinediensten in Nederland. De Belgische mediagroep is er al actief in rekrutering (met onder meer de Nationale Vacaturebank), technologie en elektronica (Tweakers.net) en de autobranche (AutoTrack.nl en Carsom.nl).

De Belgische mediagroep is in Nederland ook de eigenaar van de dagbladen Trouw, AD, de Volkskrant, Het Parool en een reeks regionale kranten. Ze is er ook actief in radio (Q Music) en huis-aan-huiskranten (Dé Weekkrant). Vorig jaar vertegenwoordigde Nederland 56 procent van de groepsomzet van De Persgroep (1,45 miljard euro).

Achmea

De Persgroep lost Achmea af als eigenaar van Independer. De verzekeraar kwam in 2011 aan boord als aandeelhouder en werd in 2016 voor 100 procent eigenaar van het platform.

In de Nederlandse pers staat te lezen dat er de afgelopen jaren veel kritiek kwam op Independer, omdat het bedrijf niet onafhankelijk zou zijn en zich zou hebben laten gebruiken als een instrument om verzekeringen van Achmea aan te prijzen. Independer veegde die kritiek van tafel, maar de perceptie bleef.