De Persgroep neemt noodmaatregelen wegens papiertekort

De Vlaamse mediagroep De Persgroep krimpt de weekendbijlage van haar Nederlandse krant De Volkskrant uitzonderlijk in omwille van een plotse papierschaarste.

‘Sir Edmund’, de weekendbijlage bij De Volkskrant, verschijnt dit weekend in een kleiner formaat dan normaal: 2,5 centimeter kleiner en 2 centimeter smaller dan voorheen, om precies te zijn. 'De reden is even prozaïsch als bizar: het papier is op', schrijft hoofdredacteur Philippe Remarque in het voorwoord van Sir Edmund. Het aantal woorden in de bijlage daalt met 10 procent. 'Op de grote zaterdagkrant is dat gemis te overzien, hoop ik.'

Volgens De Volkskrant is de uitzonderlijke maatregel het gevolg van een acuut papiertekort. 'Ik zit al vijftien jaar in dit vak, dit heb ik nog nooit meegemaakt', wordt COO Rudy Bertels van De Persgroep geciteerd. 'Wereldwijd is vorig jaar 2,8 miljoen ton krantenpapier uit de markt gehaald, tweemaal zo veel als normaal. Ineens is er schaarste.'

De schaarste dwong de uitgever ook om met ander papier dan gewoonlijk te werken, waardoor naar een andere drukker moest worden uitgeweken. In de eigen drukkerij van de groep in Lokeren staan daardoor enkele machines stil.

Voor de papiermarkt gaat het op een krachtige ommekeer, want de voorbije jaren was er juist sprake van een overaanbod en lage prijzen, onder meer omdat er steeds minder kranten gedrukt worden. Maar nu is de productiecapaciteit in korte tijd zodanig gekrompen dat veel uitgevers worstelen om genoeg papier te kunnen kopen. Tegelijk nam de vraag vanuit China fors toe.

De leveringscontracten voor krantenpapier worden doorgaans voor langere periodes afgesloten. De Persgroep doet dat later dan de meeste andere uitgevers, en moest vaststellen dat het aanbod onvoldoende groot was om de behoeften – het bedrijf is de grootste krantenuitgever van de Benelux - te dekken. 'We leren hiervan dat we alerter moeten zijn op bewegingen op de markt', aldus Bertels.