De Tijd bekroond tot European Newspaper of the Year

Proficiat, lezer. Uw krant is vanaf vandaag een jaar lang European Newspaper of the Year. De Tijd wordt gelauwerd voor de redesign en de herconceptualisering van de krant tijdens de week.

Aan de competitie namen 161 kranten uit 24 landen deel. Volgens een 18-koppige vakjury van journalisten, wetenschappers en artdirectors steekt De Tijd erbovenuit met de weekkrant die ze in het voorjaar van 2021 lanceerde. ‘Vorm en inhoud passen perfect samen’, stelt de jury. Ze verwijst naar de overzichtelijkheid van de vernieuwde voorpagina, waar nieuws en opvallende visuele accenten de belangrijkste redactionele keuzes in de verf zetten. Ook de vormgeving voor ‘De Verdieping’, de dagelijkse dubbele pagina waar een onderwerp uit de actualiteit uitgebeend wordt, kan op lof rekenen. ‘De inhoud wordt versterkt door uitstekende infografie, illustraties en cijfermateriaal.’ Digitaal is De Verdieping herkenbaar dankzij een doorgetrokken stijl en grafiek.

Een zakenkrant ziet er weleens saai uit, maar dat is bij De Tijd niet het geval.

‘De Tijd heeft een duidelijk onderscheidende vorm’, aldus de jury. ‘Een zakenkrant ziet er weleens saai uit, maar dat is bij De Tijd niet het geval.’

De papieren krant in de week werd afgelopen lente geherlanceerd, als een complementair medium bij onze nieuwsapp en -site. Met een doorgedreven selectie van het nieuws en met ruimte voor journalistiek van de lange adem heeft ze een uitgesproken eigen functie. Onder leiding van artdirector Jan Nelis voerden we een redesign door, die de keuze voor nieuwsgedreven en inzichtelijke zakenjournalistiek nog beter tot uiting brengt. Die vernieuwingsoperatie werd in tandem voor print en online doorgevoerd. Dat dat harde werk nu ook door een internationale jury wordt gewaardeerd, is een opsteker voor de hele redactie.

De Tijd won de award al eens in 2012, toen samen met de Nederlandse krant Trouw. Ditmaal is de Tijd de enige landelijke winnaar.

Nog belangrijker dan die van een internationale jury is de waardering van u, lezer. Uw krant is op de lezersmarkt al tien jaar aan een ononderbroken opmars bezig. En u bent met almaar meer. De Tijd telt inmiddels 55.000 abonnees en krijgt op zijn digitale kanalen per dag om en bij 200.000 unieke bezoekers over de vloer. Voor dat vertrouwen willen we u uitdrukkelijk bedanken.

