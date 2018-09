De Tijd sterkste stijger op de krantenmarkt

De hele krantenmarkt in ons land zag het bereik in een jaar tijd licht zakken met 3 procent, naar 5,35 miljoen lezers.

Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) heeft de nieuwe bereikcijfers voor de dagbladen en tijdschriften in België gepubliceerd. De jaarlijkse studie, op basis van een grootscheepse marktbevraging bij 10.060 Belgen door het bureau Ipsos, is belangrijk voor de sector. De gegevens worden immers gebruikt om de reclametarieven te bepalen, maar zijn vooral richtinggevend voor de mediabureaus om hun mediaplanning uit te werken. Zeg maar de keuze van de media die kunnen rekenen op hun advertenties.

De hele krantenmarkt, gemeten naar merken (papieren en digitale krant en website), laat opnieuw een lichte daling zien. Het aantal bereikte lezers van 12 jaar en ouder tussen juni vorig jaar en mei dit jaar bedraagt bijna 5,35 miljoen. Dat is 3 procent minder dan in het jaar ervoor. Toch betekent dat dat nog steeds 54,7 procent van de Belgen – of meer dan de helft – boven de 12 dagelijks een krant leest of een krantenwebsite bezoekt. Met de gratis Metro-kranten Metro stijgen die cijfers naar 5,62 miljoen en 57,5 procent.

Kijken we enkel naar de kranten (papier en digitaal; zonder de gratis kranten) dan is de ontlezing iets groter: het bereik daalt 4 procent naar 4,27 miljoen. Dat is goed voor 43,7 procent van de bevolking.

De Tijd

Bij de individuele titels is De Tijd veruit de sterkste stijger van de hele markt, zowel gemeten naar merk als enkel voor de krant. Naar merk gaat de titel er in een jaar tijd 41 procent op vooruit tot 264.300 lezers. Voor de krant is dat een stijging van zelfs 57 procent tot 185.400. Ook zusterkrant L’Echo laat een forse stijging zien, goed voor een tweede plaats onder de kranten.

Bij de andere titels (naar merk) winnen enkel De Standaard, Het Nieuwsblad en Metro terrein, zij het beperkt. Alle andere dagbladen verliezen van hun pluimen, met La Libre Belgique (-23%) als uitschieter. De twee grote krantengroepen in ons land, Mediahuis en De Persgroep, blijven beide per saldo ter plaatse trappelen.