De Tijd vernieuwt

De Tijd zit in een nieuw jasje. Met een opgefriste lay-out en nieuwe inhoudelijke accenten willen we scherper filteren wat er voor u toe doet, en u nog beter op weg zetten.

We vernieuwen vanuit een rotsvaste overtuiging over wie we zijn, en wat we voor u willen zijn. Een filter op de ruis. Een zakelijk en nuchter baken dat in de massieve actualiteitstroom van elke dag voor u selecteert, verslaat en analyseert. Wat is fake nieuws, en wat niet? Welke informatie doet er echt toe? Met onze 100-koppige redactie willen we elke dag voor u de beste selectie maken.

Vanuit die denkoefening hebben we enkele weken geleden onze website onder handen genomen. Nu is ook de papieren krant aan de beurt. Omdat we geloven in een goedgemaakte papieren krant, ook in digitale tijden. Helderder, inzichtelijker, fraaier. En met een aangescherpt inhoudelijk profiel en een nog duidelijker gezicht.

We vernieuwen vanuit een rotsvaste overtuiging over wie we zijn en wat we voor u willen zijn. Een filter op de ruis.

Bij De Tijd leest u de essentie. Uit de nationale en internationale economische en politieke actualiteit. Bedrijfs- en marktennieuws, maar ook een eigen, fijnzinnig cultuuraanbod. Inzicht in de belangrijkste debatten, van nu en straks. En last but not least: elke dag een scheut inspiratie en nieuwe inzichten voor ondernemende geesten. Om uit te dagen, energie te geven en op weg te helpen.

Om die ambitie te onderstrepen treft u doorheen de krant nieuwe accenten en rubrieken aan. Een duidelijker selectie op pagina 1, kracht bijgezet met sterke fotografie en grafische vormgeving. Een nieuwe rubriek 'Voorkennis' waarin onze redacteurs het nieuws ontleden nog voor het nieuws is en u gidsen doorheen de dag die komt.

Nog vooraan in uw krant: 'De Verdieping'. Elke dag selecteren we een onderwerp dat het nieuws beheerst en houden we het langs alle kanten tegen het licht. Om u te vertellen wat het echt om het lijf heeft. Aflevering 1: de vaccinoorlog, die Europa nu al weken in de ban houdt.

In het tweede katern Ondernemen & Beleggen lanceren we 'De Tijd Vooruit'. Omdat u niet enkel het nieuws wilt volgen, maar ook inspiratie en inzicht voor morgen nodig hebt om het straks zelf te bepalen. We trappen af met de reeks 'Lessen voor vernieuwing'. Vijf concrete handvaten rond innovatie voor al wie het wil doen vooruitgaan. Met dezelfde blik op morgen brengen we u vanaf volgende week ook verhalen over hr en technologie.