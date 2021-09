De balans | VRT-journalist Goedele Devroy

Vanaf 23 september volgt VRT-journalist Goedele Devroy (53) Linda De Win op als drijvende kracht achter ‘Villa Politica’. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn fysieke en mentale gezondheid. Mijn lief. Mijn zoon Quinten. Mijn huis. Mijn vrienden. En de vzw Bindkracht, die ik in 2017 mee oprichtte. Toen kochten we een huis en breidden het uit tot residentiële voorziening voor twaalf mensen met een zware beperking, zoals mijn zoon.’

Wie vooral heeft in u geïnvesteerd?

Mijn vriend gaat fantastisch om met mijn zoon. Dat is onbetaalbaar.

‘Mijn lief stopt veel tijd en toewijding in mij en mijn zoon, ook al zijn we nog geen drie jaar samen. Het is niet zijn kind, maar hij gaat er fantastisch mee om. Dat is onbetaalbaar. Daarnaast heb ik een heel goede vriend die Quinten al kent sinds zijn geboorte. En alle vrienden en familieleden die telkens opnieuw geld storten voor de vzw, en niet zeggen: ‘Daar is de zaag weer.’’

‘Mijn goede collega’s Johny Vansevenant en Marc Van de Looverbosch hebben me op de trottoirs van de Wetstraat de stiel geleerd, en me altijd geholpen als er thuis crisissen waren. Dat mijn vader me al als kleuter leerde lezen, was ook een vorm van investeren: ik kon vroeger naar het eerste leerjaar, en kan dus ook een jaar eerder met pensioen.’ (lacht)

Investeert u ook in anderen?

‘Journalistiek doe ik heel graag. Daarin drijft ook het algemene belang me: het is mensen - kiezers - deftig informeren. Maar het spreekt voor zich dat ik zeer veel investeer in mijn zoon, vaak ten koste van alle andere dingen. Voor de vzw Bindkracht bestond, had mijn zoon een persoonlijk assistentiebudget. Daarmee konden we mensen betalen om hem thuis op te vangen, maar dat budget was maar goed voor een beperkt aantal uren per week. Ik was ruim tien jaar single, en vrije tijd had ik nauwelijks. Ook in de vzw is er een groot engagement. De helft van de bewoners krijgt geen of een veel te klein budget, al hebben ze het even hard nodig als de anderen. Wie er wel een heeft, deelt dat in solidariteit. In de strijd tegen de lange wachtlijsten besliste de Vlaamse regering recent dat zij met een Prior 1-statuut binnen 18 maanden hun budget krijgen. Dat is super, maar in een trek werd gezegd: de anderen mogen het vergeten. Zo hebben wij er vijf. Dat betekent dat we voor altijd 120.000 euro per jaar moeten bijeenbedelen. En het is een contractbreuk eersteklas: ze hebben allemaal op papier staan dat ze recht hebben op die steun.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Dat is niet één moment. Aanvankelijk had ik heel veel moeite met de handicap van Quinten. Het heeft minstens tien jaar geduurd voor ik dat echt volledig kon aanvaarden en toch gelukkig kon zijn. Zodra ik het aanvaard had, kon ik verder. Maar het was een traag, geleidelijk proces.’

Gaat u soms in het rood?

‘Zeven jaar geleden had ik een vrij erge burn-out. Doordat ik er tinnitus aan overhield, word ik er nog voortdurend aan herinnerd. Ik raakte eruit door negen maanden te rusten, veel te slapen en me af te keren van het nieuws - dat verdroeg ik niet meer. Om een nieuwe burn-out voor te zijn is een goede nachtrust het allerbelangrijkste. Als ik goed slaap, kan ik veel aan. Daarnaast moet ik grenzen stellen en nee leren zeggen. Dat is niet makkelijk: leidinggevenden aanvaarden het vaak niet. Ze moeten erbij stilstaan dat veel mensen daardoor in de blijvende arbeidsongeschiktheid terechtkomen.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Heel weinig. Als iemand mijn vertrouwen beschaamt en zich niet verontschuldigt, is het afgelopen. Komen er verontschuldigingen, dan ben ik zeer vergevingsgezind. Ik heb geen politici afgeschreven, nee. Je moet eerst iemand vertrouwen voor die persoon je vertrouwen kan beschamen, hè.’ (lacht)

Is uw balans in evenwicht?

‘Dat zal moeten blijken. Met ‘Villa Politica’ wordt het wellicht wat eenvoudiger. Dit is meer een 9-to-5-job, ik kan thuis werken en heb geen weekendwerk meer - dan is Quinten bij mij. Ik ga ervan uit dat de nieuwe job lukt en goed te combineren valt met de zorg. Maar dat alles live is, maakt het niet simpel. Ik oefen nu op kleine, technische dingen. Ik kan er ook veel van leren. Fouten maken, bijvoorbeeld. Dat zal ik zeker doen, en leren dat het mag is zeer zinvol voor een perfectionist.