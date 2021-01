De balans van Karl van den Broeck

De rechtbank oordeelde deze week dat Apache de privacy van projectontwikkelaar Erik Van der Paal niet heeft geschonden toen het verborgen camerabeelden maakte aan het Antwerpse restaurant ’t Fornuis. Een opsteker voor de onderzoeksjournalistiek. Apache-hoofdredacteur Karl van den Broeck (54) maakt zijn balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ons eigen huis, waar ik me thuisvoel en niet te veel volk over de vloer komt. Dat, mijn laptop en mijn telefoon heb ik echt nodig. Voorts enkele souvenirs. Het grassprietje dat ik meebracht uit de Little Bighorn-vallei heeft een spirituele waarde: het lot van de Noord-Amerikaanse indianen choqueert me al sinds mijn kindertijd. Ik ben ook gezegend met een kleine groep vrienden en een kerngezonde familie. En professioneel: mijn snelheid. Daarop werd ik gekweekt en mismeesterd bij De Morgen. Mijn grootste comfort was altijd: werken met een ploeg. We zijn geen boezemvrienden maar voelen elkaar aan en over de essentie zijn we het eens. In mijn deeltijds werk bij Bozar hecht ik veel waarde aan wat ik leer van jonge mensen. Veel collega’s van mijn leeftijd zijn cynisch en zuur. Ze denken dat ze het beter weten. Dat klopt niet.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders. Mijn broer en ik waren de eerste universitairen in de familie. Met Marc Van Springel maakte ik aan het atheneum Vampapyrus en aan de universiteit Literatuurlijk. Zo ontstond de liefde voor het bladenmaken. Maar ook leraars, van het lager tot het hoger onderwijs. Professor Kristiaan Versluys leerde me de Amerikaanse literatuur kennen, waardoor ik in de ban raakte van de Verenigde Staten, wat mijn leven veranderde. Hij leerde me ook de sonnetten van Shelley en Keats lezen, wat er mogelijk toe leidde dat ik later trouwde met iemand die bij De Morgen solliciteerde met gedichten. Bij Knack investeerde Rik Van Cauwelaert in me. Van de eenzijdige, nogal sectaire omgeving bij De Morgen kwam ik er in een opener, rustiger en breder vaarwater, waar ik onder anderen Joël De Ceulaer, Dirk Draulans en Ann Peuteman leerde kennen. Knack mis ik niet, die mensen wel. Tom Cochez is een partner in crime: wij maakten samen een jongerenbijlage bij De Morgen. Een heerlijke tijd.’

Volgens mijn vader was ik als 19de-eeuwer missionaris geworden.

Investeert u ook in anderen?

‘Als journalist heb ik weinig geschreven en veel gecoördineerd. Ik ben veeleer een inspirator en een aanjager van teams. Mijn vader (schrijver Walter van den Broeck, red.) zegt dat ik als 19de-eeuwer missionaris zou zijn geworden. Mijn engagement geldt ook dichtbij, zoals met de oprichting van de burgervereniging De Koep in Turnhout. En de boekhouding van Stripgids is een groot zenmoment. Ik probeer ook te investeren in vrienden, familie, mijn petekind, mijn vrouw. Ik zou niet weten wat ik zonder haar zou zijn. De balans bewaren lukt: ik kan flexibel werken en kinderen krijgen zijn we vergeten.’

Gaat u vaak in het rood?

‘De laatste jaren bij Knack voelde ik dat men wachtte tot ik een fout zou begaan. Tevergeefs. De stress die dat meebracht, wreekte zich lichamelijk. Na de vrijspraak deze week besefte ik hoe die stressreactie ook nu had opgespeeld, na drie jaar van gerechtsdeurwaarders en geruchten over privédetectives op mijn dak. In de week voor de zitting van 20 december was ik uiterst moe. Ik dacht dat ik corona had. Meteen na de zitting was ik weer fris als een hoentje. Stress slaat op mijn lichaam. Pas de jongste jaren erken ik dat.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Bij Apache de redactie, bij Bozar dramaturg Kurt De Boodt en de productiemedewerkers. Voorts familieleden en een paar vrienden. Peter, Tine. Met mijn schoonbroer kan ik uren praten over het klimaat. Hij is consultant in duurzaamheid en leert me dat het complexer is dan journalisten soms denken. En mijn vrouw. Na 25 jaar lezen we elkaars gedachten.’

Hebt u mensen afgeschreven?

‘Enkelen. Mensen die me een mes in de rug hebben gestoken, onder meer bij Roularta, waar ik zonder reden als een hond op straat werd gezet. Als ik hen tegenkom, zet ik mijn pokerface op. Voorts heb ik weinig vijanden. Ik ben vrij vergevingsgezind. Ik word bozer en rancuneuzer als ze mijn geliefden kwetsen. Zoals mijn vrouw, die schepen is in Turnhout. Of mijn vader. Mensen die negatieve recensies over zijn werk schrijven, dienen in het water te worden geworpen. Mijn vader schrijft alleen goede boeken.’

Staat er winst op uw balans?