De beste marketingtip van Seth Godin: 'Ga wat keet schoppen'

Van alle marketinggoeroes is Seth Godin waarschijnlijk de productiefste. Zijn evangelie vol businesswijsheden beslaat nu al 19 bestsellers. ‘Geïsoleerd en klein zijn is een groot pluspunt.’

‘Thank you. En ga nu wat keet schoppen.’ Het is de vaste afsluiter van elke speech van Seth Godin. Je laten opmerken, nieuwe ideeën aanbrengen, de status quo op zijn kop zetten. Dat was niet anders donderdagnamiddag in Antwerpen, toen Godin als headliner op de eerste dag van het techfestival SuperNova applaus ontving van de met 2.500 toeschouwers volgelopen arena.

Een spreekbeurt van de Amerikaan is als een preek uit het marketingevangelie. 40 minuten lang strooit hij ‘big ideas’ in het rond en pept hij zijn volgelingen op met business- en levenstips. Daarvoor springt hij van de ene metafoor op de andere. Zoals een video van een wielrenner die achteraan bengelt en dan maar een nieuwe, vreemd uitziende afdaaltechniek probeert en iedereen voorbijsteekt. Of de trechter en de megafoon. Zorg met je marketing niet dat je zo veel mogelijk mensen bereikt van wie enkelen klant worden (trechter), maar zie dat je enkelen bereikt die ambassadeur worden voor je merk (megafoon).

Journalisten met een overgevoeligheid voor holle woorden horen vooral slogans. ‘Als falen geen optie is, dan succes ook niet. De persoon die het schip uitvond, vond ook het scheepswrak uit. Als je mensen een keuze geeft, zullen ze een keuze maken. Als kattenvoer voor katten bedoeld was, dan zou het naar muizen smaken.’ Duizelingwekkend, maar het punt van Godin is: durf merkwaardig te zijn. De wereld heeft meer artiesten nodig. Iedereen kent Jackson Pollock, die de regels brak. Niemand kent zijn broer Charles, die de regels volgde. Jackson was een artiest, Charles een schilder.

De zaal eet uit zijn hand. De cadans gaat nooit liggen, interactie is strategisch ingepland. Op hetzelfde moment worden de oneliners van Godin gretig gedeeld op sociale media. ‘Wow’, schrijft iemand op Twitter. ‘Godin alleen al was de 600 euro voor het ticket voor SuperNova waard.’

Enkele uren daarvoor, weg van de schijnwerpers, was Godin al even bevlogen. In een interview in een prefablokaal backstage, aangekleed met enkel een spiegel en een staande lamp, plukt hij uit zijn oeuvre. Godin komt recht van de luchthaven na een nachtvlucht vanuit New York, maar hij oogt op zijn 58ste scherp als een atleet, met een warme blik achter zijn oranje brilmontuur. Alleen is zijn keel wat schor en sommeert hij de pr-vrouw om water omdat hij net klaar is met het inspreken van de audioversie van zijn nieuwe boek.

Zijn 19de al, en de vorige 18 waren stuk voor stuk bestsellers. ‘Permission Marketing’ uit 1999, bijvoorbeeld, staat bekend als een standaardwerk dat een einde maakte aan het idee dat mensen nog ongevraagd gebombardeerd konden worden met reclame. En in ‘The Icarus Deception’ uit 2012 pepert Godin lezers in dat de kernboodschap van de Griekse mythe eigenlijk is dat we vooral niet te laag mogen vliegen.

Uw jongste worp heet ‘This Is Marketing’…

Seth Godin: ‘Een beetje een gedurfde titel misschien.’

Kunt u een tip van de sluier lichten?

Godin: ‘Ik ben vertrokken van deze gedachte: als je een boek over marketing wil lezen, welk moet je dan kiezen? Je wil over marketing van nu lezen, niet van 1955. Toen hebben we vastgelegd dat marketing gelijk moest staan aan het adverteren van ‘average’ dingen aan ‘average’ mensen, keer op keer. Dat klopt niet meer. Marketing raakt nu elk facet van alles wat een bedrijf doet. En voorlopig heeft nog niemand het allemaal opgesomd en uitgelegd.’

‘Het draait niet meer om de vraag wie de beste dingen kan maken. Wel om wie de handelaars in aandacht en vertrouwen zijn. Zij zullen over onze toekomst beslissen. Er zal altijd een markt zijn voor een IKEA-tafel omdat die de goedkoopste is. Je kan alleen van massaproducten winnen door speciaal te zijn. En dat doe je door obsessief te focussen op het kleinste levensvatbare publiek. Als je die kleine groep mensen blij maakt, zal je verhaal zich verspreiden. Begin je met de boodschap ‘mijn product is voor iedereen’, dan is het voor niemand.’

Kunt u daar voorbeelden van noemen?

Godin: ‘Sure. Er zijn er miljoenen. Neem Airbnb. Het is niet begonnen met het idee: wij willen het grootste hotel ooit zijn. Het is gemaakt voor een heel specifieke doelgroep in een bepaalde stad. Neem de chocolademaker uit Massachusetts met twee werknemers die de beste chocola in heel de VS maakt. Er is een wachtlijst van twee maanden. Intussen draait het massaproduct Hershey’s break-even. Neem de Kickstarter-successen, nichebedrijven, kleine softwarestart-ups. Slack is miljarden waard, maar heeft maar een miljoen betalende gebruikers. Dat is niks! Maar die gebruikers zijn er dol op. Slack is niet begonnen met te zeggen ‘wij zijn Microsoft’, maar wel: ‘dit is voor een specifieke doelgroep’.’

Een kleine doelgroep kiezen, dat klinkt als een ideaal advies voor start-ups uit het kleine België.

Godin: ‘De plek die me het meest aan Antwerpen doet denken, is Ottawa. I love Ottawa. Het is de thuisbasis van Shopify. Een miljardenbedrijf. Het is begonnen als verkoper van skateboards, en nu gebruiken miljoenen mensen het. Zoiets moet ook kunnen in België, zeker omdat sommige van de grootste creatievelingen en designers hier zitten. Zij zijn niet gelimiteerd door geografie. Ze worden er net door geholpen. Geïsoleerd en klein zijn, is een groot pluspunt. Je mag dan wel niet het centrum van de wereld zijn, je kan het wel verdienen om opgemerkt te worden.’

U schrijft ook elke dag een blogpost, van korte inzichten tot hele parabels. Vanwaar blijft de inspiratie komen?

Godin: ‘Ik blijf me verbazen over mensen die zeggen dat ze geen goede ideeën hebben. Ik denk dat het probleem is dat mensen bang zijn om slechte ideeën te hebben. Ik verdring mijn ideeën niet, ik schrijf ze op. De helft van mijn 7.500 blogposts is ondermaats. Maar dat is prima! De enige manier waarop ik dat weet, is door ze te delen. Het is maar door genoeg slechte ideeën te delen dat er genoeg goede zijn. Niemand staat op zonder dat hij of zij iets te zeggen heeft. We censureren onszelf omdat we dat geleerd hebben op school. En dat is zonde. Je hebt meer bij te dragen dan je denkt.’

Is er nog niet genoeg noise op het internet?

Godin: ‘Voor mij draait het om dingen opmerken. Neem deze beker thee, kijk hoe klein die is. Misschien een kwart van in Amerika. Dat merk ik op, en dan blijf ik me afvragen: waarom is dat? Daar kan ik blogposts over schrijven. Laten we meer dingen opmerken, het maakt je een betere marketeer, ondernemer en klant.’

Komen de ideeën vanzelf, of dwingt u zichzelf creatief te zijn?

Godin: ‘Ik geloof totaal niet in het beeld dat creativiteit toeslaat als een bliksem. Creativiteit werkt zoals bij Thomas Edison: na 900 manieren om een gloeilamp niet te maken vind je de ene manier om er wel een te maken. Kijk naar Isaac Asimov of Stephen King of JK Rowling: ze schreven en schreven en schreven, en uiteindelijk lees je er maar een deel van in hun boeken. Schrijven kost niks. Ik zie weinig redenen om het niet te doen.’

Uw toespraak in Antwerpen kreeg de titel: ‘Dancing on the edge of revolution’. Wat betekent dat?

Godin: ‘We zitten op de rand van de ‘connection revolution’ (waarbij het volgens Godin belangrijk is om samen te werken en mensen te verbinden, red.). Niemand weet wanneer het precies omslaat, want zo zijn revoluties. Ze vernietigen het perfecte en maken het onmogelijke mogelijk. Maar je kan dansen met de onzekerheden en angsten. Als dit niet werkt, probeer dan dat. Mensen blijven er verrast over, maar het is al 20 jaar bezig. Mensen schrikken als kranten in de problemen komen, of kleine winkels. Ik ben niet meer verrast.’