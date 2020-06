De laatste slag van Carlo De Benedetti

De Italiaanse zakenman Carlo De Benedetti (85) financiert een nieuwe krant in Italië. Met 'Domani' wil hij 'progressieve en liberale' ideeën aankaarten in zijn land.

Carlo De Benedetti is in België vooral bekend vanwege de beursraid op de Generale Maatschappij van België in 1988. Die beursoverval typeerde zijn non-conformistische aanpak van de zaken. In Italië was hij de afgelopen decennia in verschillende sectoren actief, van informatica over verzekeringen, voeding en mode tot media. Het leverde hem de bijnaam 'De Ingenieur' op.

De mediasector heeft voor de Italiaanse tycoon altijd al een belangrijke plaats ingenomen. Tussen 1989 en 1991 vocht De Benedetti met Silvio Berlusconi een bittere oorlog uit om de controle over de uitgeverij Mondadori. Uiteindelijk slaagde de gewezen premier van Italië erin de uitgeverij binnen te halen.

Maar De Benedetti verwierf de controle over de krant La Repubblica en het weekblad L'Espresso. Via die twee spreekbuizen voerde de zakenman stevige oppositie tegen zijn aartsrivaal.

Oorlog met zonen

Acht jaar geleden droeg De Benedetti de mediagroep Gedi over aan zijn zonen. Gedi is de grootste uitgever van Italië en heeft onder meer ook nog de krant La Stampa in portefeuille. De zakenman raakte evenwel steeds meer misnoegd over het beleid dat zijn zonen voerden. 'Ze hebben noch de competentie, noch de passie om uitgevers te zijn', liet hij eind 2019 optekenen.

Een flinke familieoorlog volgde. De Benedetti kon zijn mediagroep niet heroveren. Uiteindelijk ging de participatie van 43,78 procent over naar de familie Elkann-Agnelli.

'Volgens mij is er sinds de verandering van het aandeelhouderschap bij de groep Repubblica-Espresso, in het Italiaanse krantenlandschap geen liberale stem meer. Onder 'liberale' stem versta ik 'progressief en hervormingsgezind', zoals in de VS. Ik denk dat een breed publiek nood heeft aan een krant die kan dienen als een referentiepunt', verklaarde De Benedetti dinsdag aan het Franse persbureau AFP.

Grote gok

Daarom stampt hij op zijn 85ste een nieuwe krant uit de grond. De Benedetti neemt een grote gok met het uitbrengen van 'Domani' in volle coronatijden. De Italiaanse krantenmarkt is verschrompeld en nog goed voor amper 2,2 miljoen exemplaren per dag. In 2007 waren dat nog 5,5 miljoen exemplaren.

20 miljoen euro investering De Benedetti in Domani De krant Domani wordt door De Benedetti persoonlijk gefinancierd. Hij steekt er 20 miljoen euro in.

Volgens Carlo Alberto Carnevale-Maffè, hoogleraar Strategie aan de Bocconi-universiteit van Milaan, is het uitbrengen van een nieuwe krant 'tijdens een storm die door de mediawereld trekt' een haast 'onmogelijke uitdaging'. Hij voegt er wel aan toe dat De Benedetti niet op zoek is naar rendabiliteit en enkel een spoor wil nalaten.

De terugkeer van een krasse tachtiger in de zakenwereld is geen nieuw fenomeen in Italië. Eerder gingen Luciano Benetto en Leonardo De Vecchio op die leeftijd weer aan de slag nadat ze de controle over hun zakenimperium uit handen gegeven hadden.

Enkel feiten

'Domani' heeft 17 redacteurs in dienst. De ploeg wordt geleid door de Italiaanse journalist Stefano Feltri. Die is sinds een jaar verantwoordelijk voor de site ProMarket.org, gelokaliseerd in Chicago en gefinancierd door de universiteit van de stad.

'We zullen politiek, economie, milieu en internationale kwesties opvolgen', zegt De Benedetti. 'Geen kronieken, geen roddels, enkel feiten.' Het dagblad zal een duidelijk standpunt innemen 'tegen het populisme en nationalisme, tegen het racisme en zal pleiten voor de vrije markt, de vrijheid en Europa'.