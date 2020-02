De meesterstrateeg die scoort met Bloomberg-memes

Mick Purzycki, in het nieuws omdat hij Instagram-influencers betaalt om presidentskandidaat Michael Bloomberg te promoten.

1 miljoen likes, and counting. Niet slecht voor iemand die de Instagram-generatie schamper een 'boomer' zou noemen. Michael Bloomberg, de even ongewone als rijke presidentskandidaat in de Verenigde Staten, is bezig aan een charmeoffensief op sociale media. Daarvoor zet hij sinds kort 'memes' in, veelal ironische visuele grapjes die online gedeeld worden.

Schermvullende weergave Naast de traditionele manier van campagnevoeren, test Bloomberg nu ook Instagram.

Wat op het eerste gezicht een suffige zet lijkt voor een 77-jarige Wall Street-veteraan, komt in werkelijkheid uit de koker van een strategisch meesterbrein: Mick Purzycki.

Meme2020

Purzycki (32) is de stuwende kracht achter Meme2020, een pasgeboren bedrijfje dat teert op de populariteit van invloedrijke Instagram-accounts. Hij verzamelde een twintigtal 'influencers' en betaalde hen om memes over Bloomberg te posten. Met enkele jaren ervaring bij de marketingpionier Groupon - hij was directeur van de Chinese divisie - is Purzycki stilaan een legende onder marketeers. Die knowhow zet hij in om Bloomberg te helpen zijn ultieme doel te halen: Donald Trump verslaan in november 2020.

Het is de meest succesvolle advertentie die ik ooit gepost heb. Ik denk omdat veel mensen in de war zijn of de memes echt zijn of niet. Een influencer

De politieke shift naar sociale media is niet nieuw: Trump leeft praktisch op Twitter. Maar Purzycki weet ook dat niets zo snel verandert als het wereldwijde web. 'Tweeting from @mikebloomberg is a very 2008 strategy', klinkt het bij zijn campagneteam. En dus snijden Purzycki en Bloomberg met de memecultuur en haar liefhebbers een nieuw kiespubliek aan.

Knullig

De memes lijken op het eerste gezicht knullig - screenshots van een aandoenlijke Bloomberg die het chatten via Instagram nog niet in de vingers heeft - maar Purzycki's plan werkt. 'Het is de meest succesvolle advertentie die ik ooit gepost heb', zei een van de influencers. 'Ik denk omdat veel mensen in de war zijn of de memes echt zijn of niet.'

Hoe diep Bloomberg daarvoor in zijn buidel - een kleine 62 miljard dollar - moet tasten, is niet helemaal duidelijk. Volgens de Amerikaanse nieuwswebsite The Daily Beast betaalt Meme2020 150 dollar aan influencers met 1.000 tot 100.000 volgers. Maar Purzycki kon de crème de la crème van Instagram strikken, goed voor meer dan 60 miljoen volgers.

Fyre Festival

Wij waren verantwoordelijk voor de social media en marketing van Fyre, vóór het festival. En dat deden we goed: het evenement was uitverkocht. Mick Purzycki Brein achter Meme2020 en Jerry Media

Niet alleen het fortuin van Bloomberg bracht hem zo ver. Purzycki, die economie en Chinees studeerde, kon zonder problemen die influencers appen omdat hij de CEO is van Jerry Media. Dat is het marketingbedrijf achter het razend populaire Instagram-account @fuckjerry, een autoriteit in het memewereldje.

Schermvullende weergave Het Fyre Festival in 2017 liep faliekant af en werd het onderwerp van een Netflix-documentaire.

Dat Purzycki vertrouwd is met influencers, blijkt ook uit 'Fyre', een Netflix-documentaire over een geflopt festival die Purzycki in 2019 mee producete. Het Fyre Festival op de Bahama's werd in 2017 gepromoot als het walhalla voor influencers, maar dat bleek een bittere teleurstelling. In de documentaire is te zien hoe populaire figuren genoegen moesten nemen met modderige tenten in plaats van luxueuze villa's, boterhammen met kaas in plaats van trendy festivalfood.