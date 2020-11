De websitebouwer die bedrijvenbouwer werd

Toen de 16-jarige Pieter Janssens zijn eerste bedrijfswebsite maakte, moesten zijn ouders nog de contracten tekenen. 20 jaar en 26 overnames later heeft hij met Intracto een klein bedrijfsimperium uitgebouwd. Wie is de boekhouder die vanuit Herentals de wereld van de digitale diensten verovert?

Zomer 2001. Een jonge kerel trekt de deur van Foto Milow in Geel achter zich dicht en kan een kleine ‘yes’ - met gebalde vuisten - niet onderdrukken. De 16-jarige Pieter Janssens heeft net een website afgeleverd voor zijn eerste echte klant. De fotograaf blijkt tevreden. Janssens steekt een mooi honorarium op zak: een gsm, een simkaart en 100 euro - ‘een heerlijk gevoel’.

Die eerste ‘businessdaad’, zoals Janssens het noemt, was het begin van wat een klein bedrijfsimperium van digitale diensten werd: websiteontwerp, de creatie van content daarvoor, de technologie om webshops en grote databestanden te beheren, communicatie, het beheer van mediakanalen en steeds meer ook strategisch businessadvies.

Dinsdag deed Intracto Group zijn 26ste en meteen ook grootste overname in zijn bestaan en werd het in één klap de helft groter. Met het Amsterdamse We Are You kregen de 900 medewerkers van Intracto er 400 collega’s bij, en groeide de omzet van 125 miljoen naar 170 miljoen euro. Daarmee is het bedrijf van Janssens de absolute marktleider in de Benelux. Janssens ziet het eerder als een begin dan als een eindpunt: hij popelt om ook Duitsland, Denemarken en de rest van Europa te veroveren.

Zo was het nochtans allemaal niet gepland. Dat hij met digitale communicatie zijn brood zou verdienen, kwam niet meteen op bij de zoon van een vroedvrouw en een leraar. ‘Ik maakte gewoon graag websites’, zegt hij. ‘Tot dan had ik alleen sites voor mezelf gemaakt, maar na de tiende site over The Simpsons was ik eens aan iets anders toe. Van bij het begin vond ik dat een website meer moest doen dan de drie nieuwste fototoestellen etaleren. Ze moest ook leiden tot een meerverkoop.’

Geen rijbewijs

De passie voor websites ontwikkelde Janssens bijna per toeval, op een zomerkamp in 2000, waar hij zijn eerste stappen zette in html, de eerste programmeertaal voor websites. Na Foto Milow volgde de krantenwinkel ’t Schrijverke, de bakker om de hoek en de lokale voetbalclub. Niet alleen middenstanders maar ook kmo’s werden klant, en uiteindelijk grote Belgische

bedrijven als Bpost, Brussels Airport, Hubo en Cartamundi en Benelux-filialen van buitenlandse multinationals als AXA, McDonald’s, AkzoNobel, Volvo en MediaMarkt.

In 2005 stak Janssens het spaargeld dat hij met die exploten had verdiend in een eerste werknemer. Intracto was geboren. Veel bijval van zijn ouders kreeg hij eerst niet. Hun zoon nam in hun ogen te veel risico’s. ‘Als ik een investering doe, houden ze hun hart vast’, zei hij ooit. Na een tijd kreeg hij wel hun volle steun. In de begindagen, nog voor zijn 18de, tekenden ze zijn contracten, reden ze hem naar klanten en poetsten ze geregeld zijn kantoor.

Zullen al die ego’s, eigen aan de communicatiewereld, zomaar aanvaarden dat Janssens op hun bedrijfjes een Intracto-vlag plant? André Duval Medeoprichter reclamebureau Duval Guillaume en Duval Union

In 2007 deed Janssens zijn eerste overname voor een luttele 6.000 euro. De

20 nieuwe klanten stonden voor een omzet van 20.000 euro, waarvan hij binnen het jaar 100.000 euro maakte. Dat model hanteert de Kempenaar nog altijd. ‘Buy and build’ in het investeringsjargon: een combinatie van bedrijven kopen en organische groei. Dat geeft hem de slagkracht snel te komen waar hij wil zijn: ‘Over enkele jaren wil ik de nummer één van de Belgische webbureaus zijn’, liet hij zich in 2014 ontvallen.

‘Pieter legt de lat heel hoog, ook voor zichzelf’, zegt iemand die hem goed kent, maar liever anoniem blijft. ‘Hij gaat koel en zakelijk te werk, vanuit een duidelijk groeiplan, waar hij heel consequent en stap per stap naartoe werkt.’ Janssens herkent zich in die beschrijving. ‘Ik was al zo als jonge kerel. Terwijl andere jongens na school in het snoepwinkeltje passeerden, fietste ik zo snel mogelijk naar huis. Exact een kwartier duurde dat. Dan werkte ik heel doelbewust mijn avondprogramma af: een uur eten en wat praten, een uur huiswerk en dan kon ik vanaf zeven uur toch nog vier webpagina’s ontwerpen voor een klant.’

Ook zijn hogere studies, eerst boekhouding en later grafische vormgeving, bleef Janssens combineren met zijn carrière:

’s ochtends les solvabiliteit en liquiditeit, in de namiddag de toepassing in de echte wereld. ‘Ik deed stage in mijn eigen bedrijf.’

‘Al van bij het eerste gesprek voelde ik dat Pieter hyperambitieus is’, zegt de marketing- en techconsultant Steven Van Belleghem. Hij verkocht in 2018 het digitaal agentschap Snackbytes, dat hij samen met de techondernemer Peter Hinssen had opgericht, aan Intracto. Van Belleghem en Hinssen investeerden vervolgens een deel van de opbrengst opnieuw in de groep, voor enkele procenten. ‘Hij wil heel snel gaan. Zijn planmatige aanpak is vooral een manier om zijn tijd efficiënt te besteden.’

Ultiem masterplan

Eind 2018 zette Janssens een financiële en strategische turbo op de overnames door de Belgisch-Nederlandse investeringsreus Waterland aan boord te halen. Met 6 miljard euro onder beheer en participaties in zo’n 50 middelgrote bedrijven is Waterland een naam als een klok in de Europese investeringswereld. Janssens verkocht bijna de helft van zijn aandelen - prijs onbekend - en kreeg daar kapitaal, een gigantisch netwerk en een pak ervaring en kennis over fusies en overnames voor terug.

Waterland geeft, naar traditie, geen commentaar op zijn participaties, maar in de wandelgangen is te horen dat het blij is met Intracto de in portefeuille en dat alles volgens plan verloopt. Sinds de instap, nog geen twee jaar geleden, deed Intracto Group 16 overnames. Met het Nederlandse We Are You, een voorlopig orgelpunt, kwam de teller dinsdag op 26.

Bij de uitvoering van zijn masterplan - een pan-Europese speler in digitale diensten uitbouwen - steekt Janssens zijn bewondering niet weg voor wat zijn generatiegenoot Jonas Dhaenens van Team.blue (voorheen Combell) in de wereld van webhosting presteerde. ‘Misschien bereikt Intracto ook de status van unicorn tegen wanneer Waterland uitstapt’, zegt hij. Een unicorn is een niet-beursgenoteerd (tech)bedrijf dat meer dan een miljard waard is.

Janssens wekt zelf ook bewondering op. ‘Hij heeft min of meer het bedrijf gebouwd dat ik met Duval Union had willen bouwen’, zei André Duval onlangs in deze krant. Duval, een éminence grise in de communicatiewereld, stond samen met Guillaume Van der Stighelen aan de wieg van het succesvolle reclamebureau Duval Guillaume. Nadat hij dat in 2006 aan de Franse reclamereus Publicis had verkocht, richtte hij de digitalemarketinggroep Duval Union op. ‘Ik heb veel respect voor Pieter Janssens, vooral omdat hij erin geslaagd is een grote jongen als Waterland aan zijn kant te krijgen.’

Hypercreatieve einzelgängers

Toch is er ook kritiek. De razendsnelle expansie kan Janssens weleens zuur opbreken. ‘Ik vraag me af in hoeverre hij al zijn overnames echt goed integreert’, zegt een collega-techondernemer die ook een buy-and-buildaanpak hanteert. ‘Jezelf een groep bedrijven kopen is niet zo moeilijk in een versnipperd bedrijvenlandschap. De uitdaging begint de dag na het sluiten van de deal. Zeker als je bij elk overgenomen bedrijf de oorspronkelijke oprichters laat voortwerken, houden die altijd vast aan een stuk autonomie.’

Janssens gaf in een eerder gesprek met deze krant al aan dat hij geen los verband van op zich staande bedrijven beoogt, maar één grote, gestroomlijnde groep, onder één bedrijfsmerk.

Precies daar ligt volgens Duval de grootste bedreiging. ‘In de communicatiewereld, ook de digitale, wemelt het van de ego’s. Hypercreatieve einzelgängers die zich bewust zijn van hun sterkte en hun waarde voor het bedrijf en tegelijk met al hun vezels aan hun vrijheid gehecht zijn. De oprichter-CEO van elk overgenomen bedrijf heeft bij de overname mooi kunnen cashen, maar wat met de vijf tot tien mensen onder hem die minstens even belangrijk zijn voor het bedrijf?’

‘In de wereld van communicatie en reclame is het schering en inslag dat die vertrekken en hun eigen bedrijfje oprichten, zeker bij de jongere generatie, die zichzelf veel meer als ondernemer ziet. Gaan zij zomaar aanvaarden dat Pieter Janssens op al ‘hun’ bedrijfjes een Intracto-vlag plant? Daarom werkte ik bij de uitbouw van Duval Union liever met een model van minderheidsparticipaties vanuit de holding, waarin de verkopende ondernemers en hun sleutelmedewerkers op hun beurt een kruisparticipatie konden nemen.’

Volgens insiders bespreken Janssens en de Waterland-managers de toekomstige manier van samenwerken al bij de onderhandelingen voor de overname. ‘Hij geeft de bedrijven die hij overneemt aanvankelijk veel vrijheid’, zegt Van Belleghem. ‘De technische processen en financiële rapportering worden vrij snel gelijkgeschakeld. Maar Janssens beseft dat een bedrijfscultuur en mensen daar meer tijd voor nodig hebben. Hij voelt goed aan wanneer hij gas kan geven en wanneer niet. Zo heeft hij bij de grote overname van vorige week aangegeven dat hij de integratie rustig zal aanpakken en dat die meer tijd zal vergen. Hij beseft goed dat een slecht verteerde grote overname een rem kan zetten op zijn ambities.’

Bovendien kijkt Waterland, dat net als Janssens een veto heeft in de raad van bestuur en de gewoonte heeft zich actief in te laten met de overnamedeals, altijd over de schouder mee. De door de wol geverfde investeringsmanagers hebben de reputatie veel aandacht te besteden aan een goede integratie van nieuwe telgen in een bedrijvengroep. Precies wat ze met succes gedaan hebben bij… Team.blue van Dhaenens.

Bouwen met Lego-blokken

Of de 100 miljoen euro schuld - en counting - hem geen slapeloze nachten bezorgt, met de torenhoge ambities en dito schuldenberg van de ter ziele gegane modegroep FNG in het achterhoofd? Daarop antwoordt Janssens altijd dat zijn groep bovengemiddeld winstgevend is. ‘De gemiddelde brutobedrijfswinstmarge in onze sector is 9 procent. Wij halen bijna het dubbele. Cash die we bijna volledig aan volgende investeringen kunnen spenderen.’

Janssens, die al enkele jaren het operationele aspect overlaat aan een geroutineerd team, bouwt zijn groep naar eigen zeggen ‘zoals hij als kind met Lego-blokken een hele stad bouwde’. ‘De blokjes zijn de bedrijven en bedrijfsprocessen die in elkaar moeten passen. Ik vind het fijn nieuwe dingen te verkennen. Die voortdurende afwisseling tussen het scouten van overnamedoelwitten, het sluiten van deals en de integratie van de blokjes boeit me mateloos.’

Pieter Janssens (36) > Bouwde in Herselt zijn eerste websites voor de lokale middenstand. > Combineerde zijn studies boekhouden en grafisch ontwerp met zijn eerste stappen als ondernemer. > Richtte in 20o5 Intracto op en bouwde dat uit tot een groep in digitale diensten door een reeks overnames. De teller staat op 26. > Haalde in 2018 de investeringsgroep Waterland aan boord, die voor bijna de helft aandeelhouder werd. Ook de managementconsultants Peter Hinssen en Steven Van Belleghem zitten in het kapitaal, na de overname van hun bedrijf Snackbytes in 2018. >Intracto werd vorige week de helft groter door de overname van het Nederlandse digitale agency We Are You. Die overname meegerekend loopt de omzet van Intracto Group op tot 170 miljoen euro. De brutobedrijfswinstmarge (ebitda) bedraagt bijna 18 procent. > Er werken 1.300 mensen.

Speelt zijn leeftijd - hij is nog altijd maar 36 - hem daarbij geen parten? ‘In de digitale wereld is iedereen jong’, zegt Van Belleghem. ‘En omdat hij er zo vroeg aan begonnen is, is hij gepokt en gemazeld in wat hij doet. Toen Peter Hinssen en ik hem voor het eerste zagen, had hij al negen overnames gedaan. Hij was tot in de puntjes voorbereid, wist perfect wie we waren en kende onze cijfers. Door die ervaring kan hij heel snel schakelen. Na een uur vergaderen met hem sta je veel verder dan je bij aanvang verwacht.’

Snelheid, het woord valt altijd weer. Maar, zegt de insider die we spraken, hij loopt het risico zichzelf voorbij te hollen. Janssens, die elke dag baantjes zwemt en af en toe aan oldtimers sleutelt, heeft intussen een vrouw, een zoontje en een tweede kind is op komst. ‘De tijd dat hij als jonge vrijgezel met niemand rekening moest houden is voorbij. 95 procent van de tijd waarin hij niet slaapt, steekt hij in zijn

bedrijf. Hij zal de komende jaren een

nieuwe balans moeten vinden.’

Daar staat tegenover dat Janssens volgens insiders nuchter en zelfkritisch genoeg is om de voeten op de grond te houden. ‘Zijn grootste sterkte is dat hij een extreme ambitie en hoog werkritme kan combineren met een nederige opstelling.’