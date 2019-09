Digitaal bureau Intracto blijft op overnamepad in Nederland

Het Herentalse bedrijf neemt GUC Agency uit Amsterdam over. Het is dit jaar al de zevende overname.

Het digitale communicatiebureau Intracto breidt opnieuw stevig uit bij de noorderburen. Na Frontmen (130 medewerkers) begin deze maand, gaat nu GUC Agency (105 medewerkers) voor de bijl. De overnameprijs wordt niet vrijgegeven.

GUC Agency is een creatief agentschap dat zich in de kijker werkte met campagnes voor onder meer Coop Supermarkten, KPN, Jacbos Douwe Egberts Professional en Vans. De troeven van GUC zijn strategie en creatie, terwijl Intracto sterk staat in content, marketing en technologie. Het Kempense bedrijf biedt bedrijven als Brussels Airport, Torfs, Kom Op Tegen Kanker en Volvo een waaier aan digitale communicatiediensten aan, zoals het bouwen van websites of het beheer van online marketingcampagnes.

Naar koppositie in Nederland

Het is dit jaar al de zevende overname van Intracto. Eerder slorpte het naast Frontmen ook Luon, Raak, ezCompany, Adagio en Prophets op. De turbo sloeg aan toen het investeringsfonds Waterland in december vorig jaar aan boord kwam. Met de jongste overname stijgt Intracto's personeelsbestand tot 700, nagenoeg gelijk verdeeld over Belgiƫ en Nederland. Topman Pieter Janssens sloot bij de vorige acquisitie begin september niet uit dat op termijn de meerderheid van de activiteiten in Nederland gevestigd zal zijn. 'Ook in Amsterdam en Nederland ambiƫren we de koppositie', voegt Janssens daar nu aan toe.

Janssens doet met Intracto volop mee aan de consolidatie in de sector. 'Digitale bedrijven richtten zich vroeger op een deelaspect, zoals marketing, IT, communicatie of consulting. Maar nu willen klanten een aanspreekpunt voor alle facetten bij een bedrijf dat ook kennis in de diepte heeft per pijler.'