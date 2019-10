Digitaal bureau Intracto heeft weer prooi beet

Het marketingbedrijf uit Herentals neemt het Brusselse Be Connect over. Het is al de achtste overname van Intracto dit jaar.

Het houdt maar niet op bij Intracto. Nadat Frontmen (130 medewerkers) en GUC Agency (105 medewerkers) vorige maand voor de bijl zijn gegaan, is het nu de beurt aan Be Connect, een Brussels marktingbureau met twintig medewerkers.

Het Kempense Intracto neemt in sneltempo sectorgenoten over sinds het investeringsfonds Waterland eind vorig jaar aan boord kwam. Intracto telt nu 720 medewerkers, verspreid over elf locaties in België en Nederland. Het is daarmee de grootste speler in de Benelux.

Duitsland en Denemarken

In Duitsland en Denemarken zitten beslissingscentra van internationale bedrijven. Pieter Janssens Topman Intracto

Maar de blik van topman Pieter Janssens reikt verder dan dat. De komende drie tot vijf jaar wil de CEO van Intracto een pan-Europese speler maken in digitale marketing- en communicatiediensten. Eerste haltes worden Duitsland en Denemarken. 'Daar is veel activiteit. En in die landen zitten beslissingscentra van internationale bedrijven', zei Janssens eerder deze maand.

Om de oorlogskas te spekken bekwam Intracto bij de financiële dienstverlener Alcentra een herfinanciering van de bankschulden, aangevuld met overnamefaciliteiten. De totale transactie was goed voor meer dan 100 miljoen euro.

100 miljoen

Intracto specialiseert zich in het maken van websites, merkenstrategieën, digitale marketing en campagnes. Klanten zijn Akzo Nobel, Google, Brussels Airport, Torfs, Kinepolis, Kom op tegen Kanker en Volvo. Met de overname van Be Connect komen daar Nestlé, Beobank, Etam, Brico en D'Ieteren bij.