Digitaal bureau Intracto rijgt overnames aaneen

Het digitaal bureau Prophets gaat op in Intracto. Het is de vijfde overname van Intracto sinds begin dit jaar. De manoeuvres werden geleid door Intracto-topman Pieter Janssens en het investeringsfonds Waterland.

‘Ik wil over enkele jaren het nummer één van de Belgische webbureaus zijn.’ De quote is van Pieter Janssens, de CEO van Intracto, en dateert van vijf jaar geleden. De wens van de Kempenaar is intussen uitgekomen. Van een hobbyproject op de schoolbanken - websites bouwen voor verenigingen en kmo’s - is Intracto uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke digitale bureau van het land.

Het bureau biedt ondernemingen een waaier van voornamelijk digitale marketing- en communicatiediensten, gaande van het maken van websites tot merkenstrategieën, digitale marketing en campagnes enzovoort.

De laatste zes maanden zette Janssens een turbo op die groei. Hij doet dat samen met het investeringsfonds Waterland, dat in december aan boord kwam. De ambitie is een ‘buy and build’-strategie - een groeiparcours via overnames - uit te rollen. Waterland heeft daar de afgelopen decennia zijn handelsmerk van gemaakt.

Combell

Het parcours doet denken aan dat van Jonas Dhaenens van het hostingbedrijf Combell: heel jong begonnen, een forse groei neergezet en dezelfde financiële partner (Waterland) aangetrokken om een turbo op die groei te zetten. ‘Ik heb veel respect voor het traject dat Jonas aflegde. Het is heel inspirerend’, zegt Janssens.

75 miljoen De Intracto-groep stevent dit jaar af op een omzet van 75 miljoen euro, drie keer meer dan in 2018. De forse omzetsprong is te danken aan overnames. Maar ook zonder die deals groeit Intracto fors.

Sinds Waterland aan boord kwam, deed Intracto al vier overnames. En nummer vijf is nu ook een feit. Het neemt sectorgenoot Prophets over voor een onbekend bedrag. Prophets en zijn team van strategen, creatievelingen en marketeers tekenen voor ondernemingen als Audi, Q8, Crelan, Sodexo, Barco en Securitas geïntegreerde campagnes en marketing- en communicatiestrategieën uit. Het bureau is aanwezig in Antwerpen en Brussel en is goed voor een omzet van bijna 10 miljoen euro.

‘Prophets combineert creatieve expertise met marketing. Met dat bureau aan boord hebben we alle kennis en talent in huis om bedrijven een competitief voordeel te geven in de digitale evolutie’, zegt Janssens.

Peter Hinssen

Tom Willemkens en Björn Joos, de oprichters en aandeelhouders van Prophets, blijven aan boord en komen samen met enkele Prophets-managers in het kapitaal van de Intracto-groep. Waterland en Janssens zijn daar de referentieaandeelhouders. Daarnaast zitten een aantal ondernemers van bedrijven die toegetreden zijn tot de Intracto-groep.

Ook de bekende managementadviseurs Steven Van Belleghem en Peter Hinssen bezitten aandelen. Zij kwamen aan boord na de overname van hun marketingbedrijf Snackbytes.

Al die overnames zullen zich dit jaar vertalen in een verdriedubbeling van de omzet van Intracto. De groepsomzet evolueert dit jaar richting 75 miljoen euro, drie keer meer dan de 25 miljoen euro inkomsten van vorig jaar.

Intracto zal na de overname van Prophets meer dan 400 medewerkers tellen. Koopt het omzet bij elkaar? ‘Nee’, zegt Janssens. ‘Wij groeien zonder overnames met 30 procent per jaar. Op onze schaal is dat geen evidentie.’