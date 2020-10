Digitale avonturier gelooft in Vlaamse ‘Spotify van televisie’

Choice, het nieuwe tv-platform dat binnenkort naar Euronext trekt, kan voortaan uitpakken met José Zurstrassen als voorzitter. De Franstalige ondernemer is een van de peetvaders van de Belgische digitale economie.

Van programmeurs is bekend dat ze in een ‘flow state’ kunnen raken waarbij de computercode als vanzelf uit hun vingertoppen stroomt. José Zurstrassen heeft de flow die hij als jonge programmeur ervoer overgenomen in zijn latere carrière als internetondernemer. Hij mag dan al de 50 voorbij zijn, nog altijd springt Zurstrassen schijnbaar moeiteloos van het ene naar het andere project, waarbij hij inspeelt op de grote trends die de digitale economie vormgeven.

Als twintiger richtte hij in 1994 mee het internetportaal Skynet op, dat amper drie jaar later aan Belgacom (nu Proximus) verkocht werd. Zurstrassen vormde toen een oprichterstrio met zijn broer Jean-Guillaume en met Grégoire de Streel. Die drie musketiers van de Belgische (Franstalige) internetscene zouden ook in de jaren daarna nog meermaals de handen in elkaar slaan.

Uitdager van banken

Meteen na de verkoop van Skynet legde het trio de fundamenten van wat tot vandaag hun bekendste project was: de online broker (intussen bank) Keytrade. De gok om de gevestigde, conservatieve bankwereld uit te dagen werd een succes. In 2007 verkochten ze Keytrade aan het Franse Crédit Agricole.

Opnieuw liet het drietal er geen gras over groeien. Nog in hetzelfde jaar richtten ze Tunz op, een start-up in mobiele betalingen die de microbetaaldienst PingPing in het leven riep. In 2007 klonken mobiele betalingen nog als een vrij futuristische droom, maar de oprichters waren alweer hun tijd vooruit. In 2012 verkochten ze het bedrijf aan de betaalspecialist Ogone, die een jaar later zelf voor 360 miljoen verkocht werd aan Ingenico.

José Zurstrassen werd gaandeweg meer actief in de investeringswereld. Hij lag mee aan de basis van het crowdfundingplatform MyMicroInvest en van de Waalse accelerator LeanSquare, en is sinds twee jaar vennoot bij M80, het investeringsfonds van ex-Gimv-manager Peter Maenhout.

Rampjaar

Na een rampjaar 2014, waarin hij zowel zijn vrouw als zijn vader aan ziekte verloor, ging Zurstrassen zich ook meer toeleggen op sociaal ondernemerschap en geneeskundig onderzoek.

Zurstrassen prijst de ambitie van Choice om 'wereldwijd toonaangevend te worden'.

Het cv van Zurstrassen is sinds dinsdag uitgebreid met een internetproject dat, net als Keytrade indertijd, de gevestigde orde wat lijkt uit te dagen. Het gaat om Choice, het nieuwe tv-platform van de Vlaamse ondernemers Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael. Choice wil zowel breedbandinternet aanbieden als een tv-platform dat je zou kunnen omschrijven als een kruising van digitale tv, YouTube en Spotify. Het haalt momenteel tot 5 miljoen euro op met een crowdfundingcampagne en wil daarna een notering krijgen op Euronext Access, de vroegere Vrije Markt.