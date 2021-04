Digitale diensten van Intracto krijgen voet aan de grond in Scandinavië

Pieter Janssens richtte Intracto in 2007 op als zelfstandige websitebouwer. Nu werken in de groep 1.500 mensen.

Intracto, de digitaledienstengroep van de Kempense ondernemer Pieter Janssens, doet met het Zweedse Stendahls een eerste overname buiten de Benelux en bouwt zo aan een tweede thuismarkt. Tegen eind dit jaar wil het doorgegroeid zijn tot een groep met een omzet van 270 miljoen euro.

De bedrijvengroep die in 2005 is gestart met bij de websitebouwer van de jonge Janssens, liet zich de voorbije jaren opvallen door een razendsnel overnameritme. Eind vorig jaar stond de teller op 26. Vorig jaar deed het met het Nederlandse We Are You de grootste in zijn geschiedenis, en groeide zo tot een omzet van 170 miljoen euro.

En de overnametrein is nog lang niet gestopt. In de eerste vier maanden van dit jaar kwamen er nog eens vijf bedrijven in België en Nederland bij, samen goed voor 120 extra medewerkers. Eens de Benelux-markt is afgedekt, zou Intracto Group zijn pijlen richten op Duitsland en Scandinavië, zo kondigt Janssens al een tijdje aan. Het is nu dat laatste geworden. Intracto Group neemt het Gothenborgse agentschap Stendahls over, het grootste onafhankelijke agentschap van Zweden.

Mature markt

'De Scandinavische markt is een heel mature markt op vlak van digitale marketing en communicatie. Veel meer dan in België, hebben bedrijven er al de digitale omslag gemaakt. Tegelijk staat de sector van digitale diensten er op het punt om te consolideren - nu is het nog een heel versplinterde sector met veel kleine agentschappen. We zijn er dus net op tijd bij. Bovendien voelen we dat de open en transparante cultuur van de Scandinaven past bij onze bedrijfscultuur. We plannen dus de komende maanden nog overnames daar. Het betekent wel dat we onze plannen in Duitsland even de koelkast steken - we houden graag focus.'

Door de zes nieuwe overnames komt er nog maar eens 30 miljoen euro omzet bij. Tegen eind 2021 hoopt hij af te klokken op een omzet van 270 miljoen euro, zowat 100 miljoen meer dan vorig jaar. Maar Janssens strijdt af dat het gaat om puur 'omzet kopen'. 'We groeien ook organisch sterk. Onze grootste uitdaging is voldoende nieuw talent vinden.'

De groep specialiseert zich in digitale transformatie, merkenstrategie, digitale marketing en campagnes. Klanten zijn onder meer Unilever, Proximus, D'Ieteren, AkzoNobel, Canon, Alphabet, Michelin, Brussels Airport, Alken-Maes, Axa, McDonald's, Quick-Step, Media Markt en Volvo. Zo drumt het zich tussen het geweld van de grote consultants, die steeds digitaler gaan, en de klassieke reclamenetwerken, zoals TBWA of McCann.

Waterland

Meer dan de helft en de grootste overnames deed de groep sinds eind 2018, toen het Belgisch-Nederlandse private-equityhuis Waterland instapte. Dat bezit nu bijna de helft van de aandelen, net als oprichter Pieter Janssens. De overige aandelen zitten bij een aantal ondernemers die hun onderneming verkochten aan Intracto en herinvesteerden in het bedrijf, en het management.

Janssens, die zich met zijn overnamemodel spiegelt aan wat ondernemer Jonas Dhaenens met zijn unicorn team.blue (voorheen Combell) doet in de wereld van websitehosting, kreeg al de kritiek dat hij de overnames te snel aan elkaar rijgt en geen tijd genoeg neemt om te integreren. Wordt het geen risico als overnames te routineus gebeuren? 'We hebben net een grote focus op een sterke transformatie naar één groep, wat misschien nog niet zichtbaar is', reageert Janssens. 'Bovendien zijn nogal wat van de overnames klein. Het Amsterdamse bedrijfje Zoekhelden dat we twee weken geleden overnamen, telt maar vijftien werknemers. Maar het beschikt wel over een expertise die als een hefboom kunnen uitrollen in alle geledingen van de groep.'