Digitale dienstengroep Intracto maakt grote sprong met Nederlandse overname

De Kempische digitale marketinggroep Intracto neemt de Nederlandse sectorgenoot Isaac over en groeit van 750 naar 860 werknemers. De scale-up hoopt dit jaar - ondanks de coronaperikelen - met 25 procent te groeien, tot 125 miljoen euro omzet.

Intracto is al enige tijd actief op overnamepad. Het bedrijf uit Herentals, dat in 2005 werd opgericht door de hyperambitieuze Pieter Janssens, had een jaar geleden zo’n 250 medewerkers in dienst. Inmiddels is dat aantal door overnames gegroeid tot bijna 900 werknemers (inclusief de 110 mensen van Isaac). Via overnames wil Janssens een volledige dienstverlening bieden op het gebied van strategie, technologie, marketing, content en creatie.

Door corona en het reisverbod is er wat vertraging gekomen op de geplande overnames in Duitsland en Denemarken. Maar dit jaar doen we wel nog overnames in België en Nederland. Pieter Janssens CEO Intracto

Intracto specialiseert zich in het maken van websites, merkenstrategieën, digitale marketing en campagnes. Klanten zijn Knauf Insulation, Akzo Nobel, Canon, Alphabet, Michelin, Brussels Airport, Manna, Quick-Step, Torfs, Media Markt, Kom Op Tegen Kanker en Volvo. Sinds het investeringsfonds Waterland eind 2018 aan boord kwam (een belang van 50%) groeit het Kempense bedrijf in sneltempo.

Vorig jaar deed Intracto een achttal overnames. In Nederland werden onder meer Ezcompany, Frontmen en GUC Agency overgenomen, in België zijn Adagio, Blue4You en Be Connect. Daarmee werd Intracto de grootste speler in de wereld van digitale marketing en communicatie in de Benelux.

Groter

Maar topman en oprichter Pieter Janssens, die naast het investeringsfonds Waterland nog steeds de helft van de aandelen heeft, ziet het nog groter. Hij steekt niet weg dat hij in digitale dienstverlening dezelfde ambities koestert als wat Jonas Dhaenens van team.blue, voorheen Combell, nastreeft in de wereld van websitehosting: een pan-Europese speler uitbouwen door de forse combinatie van organische groei en overnames.

Eerste haltes worden daarbij - in de eerstkomende jaren - Duitsland en Denemarken. ‘We screenen in die landen voortdurend overnameprooien’, zegt Janssens. ‘Maar door corona en het reisverbod zit daar wat vertraging op. Deze zomer en in het najaar verwachten we evenwel nog enkele overnames in Nederland en België.’

Om die verdere groei te financieren sloot het bedrijf in oktober vorig jaar een akkoord met de financiële dienstverlener Alcentra. Dat was bereid tot een herfinanciering van de bankschulden, aangevuld met overnamefaciliteiten. De totale transactie oversteeg 100 miljoen euro.