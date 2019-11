Digitale durfal staat troon Financial Times af

In januari verlaat hoofdredacteur Lionel Barber Financial Times. Zijn opvolger Roula Khalaf wordt de eerste vrouw aan het hoofd van de Britse zakenkrant.

Dat we op almaar meer websites voor digitale journalistiek moeten betalen, is mede de verantwoordelijkheid van Lionel Barber, de 64-jarige hoofdredacteur van Financial Times. De Britse zakenkrant was tijdens zijn bewind een van de eerste media om een online betaalmuur in te voeren. ‘Kennis is niet gratis’, vindt Barber, die in januari na 34 jaar weggaat bij de krant.

Van bij zijn switch naar hoofdredacteur in 2005 koesterde Barber grote digitale ambities. ‘Het businessmodel van de papieren krant kraakt in zijn voegen’, klonk het toen. De historicus van opleiding moest de zalmroze krant het digitale tijdperk binnenloodsen, en schrapte radicaal in papier om meer middelen vrij te maken voor online content.

Ook maakte Barber FT een stuk duurder. In 2007 schroefde hij de prijs met 30 procent op en dat was meteen zijn argument om zijn journalisten tot het uiterste te drijven. ‘Als je de lezer laat betalen voor premium content, moet je de verwachtingen inlossen of zelfs overstijgen.’ Zijn beleid wierp vruchten af. Onder Barbers 14-jarige bewind groeide het aantal betalende abonnees van FT tot 1 miljoen. Meer dan driekwart leest online.

Journalistiek bloed

Het lijkt wel alsof journalistiek Barber door de aderen stroomt. Zijn vader was 50 jaar journalist in de Londense Fleet Street, hét symbool van de Britse pers. Ook werkt zijn dochter voor het Britse dagblad The Times. Eerst wilde Barber nochtans een ander beroep. ‘Ik wou zakenman worden om te tonen dat ik ook iets anders kon. Maar de reactie bij mogelijke werkgevers was, shall we say, niet overweldigend’, vertelde hij ooit over zijn carrièrebegin.

Ik wandel elke ochtend de redactie binnen en heb geen idee wat er te gebeuren staat. Lionel Barber Afscheidnemend hoofdredacteur Financial Times

Sinds de jaren 80 werkt de geboren Londenaar voor Financial Times, waar hij verschillende seniorfuncties bekleedde. Als journalist coverde Barber, die vloeiend Frans, Duits en Russisch spreekt, de globale economie en geopolitieke ontwikkelingen. Hij verhuisde veel - hij woonde in Washington, Brussel, Londen en New York - en schreef onder meer over de Koude Oorlog en de Golfoorlog.

Het liefst blijkt hij hoofdredacteur geweest te zijn. ‘Het was een voorrecht en een groot plezier om de beste job in de journalistiek te mogen uitvoeren’, reageerde hij op Twitter. Wat hij het leukst aan die job vindt? ‘Ik wandel elke ochtend de redactie binnen en heb geen idee wat er te gebeuren staat.’

Wereldklasse

Ook zijn baas Nikkei Group, de grootste mediaspeler van Japan, reageerde gisteren op Barbers vertrek. In 2015 kocht Nikkei FT voor 844 miljoen pond (983 miljoen euro). Nikkei-voorzitter Tsuneo Kita beschrijft Barber als ‘een strategische denker en een echte wereldburger’. ‘Hij heeft FT getransformeerd tot een digital-firstorganisatie van wereldklasse. Onze krant is een combinatie van diepgaande, originele verslaggeving en krachtige commentaren. De journalistiek van FT is nooit sterker geweest.’

Barbers opvolger Roula Khalaf werkt al bijna 25 jaar voor FT en wordt de eerste vrouw aan het hoofd van de krant. Ze is een expert in verslaggeving over het Midden-Oosten en is sinds drie jaar adjunct-hoofdredacteur. Khalaf loste nog niets over haar beleidsplannen, maar staat bekend om haar streven naar meer diversiteit op de redactie en naar meer vrouwelijke lezers.