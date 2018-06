Digitalisering dwingt Averbode tot ontslagen

Om zich beter te wapenen voor de digitale toekomst voert Uitgeverij Averbode, bekend van de tijdschriften Doremi en Zonneland, een miniherstructurering door. Ook de CEO moet opstappen.

Uitgeverij Averbode heeft zes werknemers ontslagen, zo vernam De Tijd. Tegelijk werft de uitgeverij vier digitale profielen aan en is ze op zoek naar een nieuwe CEO.

‘We slanken onder andere onze lay-outafdeling af’, zegt commercieel directeur Patrick Boeykens. ‘Dat is een logische evolutie, omdat we nu eenmaal minder papieren tijdschriften maken.’

Zonneland

Uitgeverij Averbode is bekend van Doremi, Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland, dat in 2020 honderd kaarsjes uitblaast. Die iconische educatieve tijdschriften, die bij velen herinneringen aan hun schooltijd oproepen, zetten Uitgeverij Averbode de afgelopen decennia op de kaart.

Vijf jaar geleden had uitgeverij Averbode nog 260.000 Nederlands- en Franstalige tijdschriftenabonnees in het lager onderwijs, vandaag zijn dat er nog 200.000.

‘Tot in de jaren negentig draaiden we met de tijdschriften 95 procent van onze omzet’, zegt Boeykens. ‘Maar door de toename aan schoolmateriaal van professionele uitgeverijen en het digitale aanbod erodeerde dat percentage. De magazines zijn nog goed voor 45 procent van onze omzet, terwijl 55 procent uit handboeken voor het basis- en secundair onderwijs komt.’

Ook in dat laatste segment zet de digitalisering zich onverminderd voort. ‘Scholen gebruiken lang niet alleen papieren handboeken. We ontwikkelen daarom ook digitale oefenplatformen, waardoor leerkrachten beter kunnen differentiëren in de klas.’

Digital natives

De uitgeverij gaat vier ‘digital natives’ aanwerven. Boeykens: ‘Profielen die met smartphones en iPads opgegroeid zijn en ons dus kunnen helpen in onze digitale strategie. Zo zoeken we een specialist sociale media.’ Ook aan de top kiest de uitgeverij voor een digitaal profiel, vandaar dat CEO Benoit Dubois eind dit jaar moet opstappen. Een opvolger is nog niet aangeduid.

De uitgeverij stelt 90 mensen tewerk in vestigingen in Averbode (tijdschriften) en Namen (handboeken éditions Erasme).

Mislukt Frans avontuur

Vorig jaar boekte Uitgeverij Averbode/Erasme een totaalomzet van 19,5 miljoen euro. Maar in de jaarrekening van het boekjaar 2017 valt een verlies van 1, 1 miljoen euro op, na een verlies van 629.000 euro voor het boekjaar 2016.

‘Die negatieve cijfers zijn volledig te wijten aan de afwaardering van onze mislukte Franse overname van Sedrap in 2008, waarvan wij de enige aandeelhouder waren’, zegt Boeykens. ‘We hadden gehoopt dat ons Franse filiaal zich kon positioneren tussen de kleine en grote spelers op de Franse markt, maar dat is niet gelukt. We stappen er nu volledig uit.