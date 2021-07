Discrete mediamagnaat wil Daily Mail helemaal voor zichzelf

De Britse conservatieve tabloid Daily Mail komt allicht volledig in handen van de mediamagnaat Lord Rothermere, die het uitgeversbedrijf van de beurs wil halen.

De essentie Lord Rothermere, wiens familie 30 procent bezit van de Britse krantenuitgever DMGT, overweegt het bedrijf helemaal over te nemen en van de beurs te halen.

DMGT is de uitgever van de grootste Britse tabloid Daily Mail, de zondagskrant Mail on Sunday en de nieuwssite Mail Online.

Het bedrijf haalde vorig boekjaar een omzet van 1,2 miljard pond (1,4 miljard euro) en een brutowinst van 72 miljoen pond (84 miljoen euro).

De aandeelhouders krijgen uitzicht op een uitkering van cash en aandelen door de stroomlijning van de mediagroep.

‘It all ends in tears’, kopte de Britse tabloid Daily Mail maandag op zijn voorpagina. De verwijzing naar de verstoorde kampioenendroom van het nationale elftal kwam ironisch genoeg op dezelfde dag dat de uitgever van de krant, Daily Mail and General Trust (DMGT), zijn nakende vertrek van de Londense beurs aankondigde.

De steenrijke mediamagnaat Jonathan Harmsworth (52), alias Lord Rothermere, overweegt een overnamebod op de DMGT-aandelen die zijn familie nog niet bezit. Als dat bod slaagt, is de kans groot dat hij het bedrijf van de beurs haalt. Veel tranen zullen daar wellicht niet voor worden gelaten, maar het zou toch het einde betekenen van een monument van de London Stock Exchange. De aandelen van de uitgever worden er al 89 jaar lang verhandeld.

Daily Mail haalde vorig jaar The Sun, het boulevardblad van de Australische magnaat Rupert Murdoch, in als de grootste krant van het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 2 miljoen dagelijkse lezers. Zijn gratis nieuwssite Mail Online is met ruim 200 miljoen maandelijkse bezoekers een van de populairste nieuwswebsites ter wereld. Het is, kortom, een medium met impact op de politieke scene.

Brexit

Die impact werd duidelijk toen de krant enkele jaren geleden zonder reserves campagne voerde tegen de Europese Unie en voor de brexit. Toenmalig hoofdredacteur Paul Dacre speelde gretig in op het xenofobe onderbuikgevoel van de modale Brit. Rothermere, die bekendstaat als een ‘remainer’, liet betijen, ook al stuurde hij Dacre in 2018 de laan uit.

Schermvullende weergave Hoofdredacteur Paul Dacre, die hevig campagne voerde voor de brexit, werd in 2018 ontslagen. ©AFP

De discrete mediamagnaat heeft er altijd een punt van gemaakt dat hij niet ingrijpt in de politieke lijn van zijn redacties. Hij heeft daar ook weinig reden toe, want het populisme van de Daily Mail legde hem de voorbije decennia geen windeieren. Rothermere stond ten tijde van het brexitreferendum bekend als een supporter van voormalig premier David Cameron, maar greep niet in toen duidelijk werd dat Cameron het pleit dreigde te verliezen van de brexiteers.

Fascist

Zijn afstand tot de politiek kan ook te maken hebben met het wedervaren van zijn overgrootvader, de man die het mediabedrijf in 1932 naar de beurs bracht. De Lord Rothermere van de jaren 30 was een overtuigde fascist die zijn bewondering voor Adolf Hitler niet verborg. Toen de nazi’s in juni 1934 tientallen opponenten vermoordden tijdens de nacht van de lange messen, bejubelde de Daily Mail dat als de ‘redding van Duitsland’. De nakomelingen van Rothermere leerden eruit dat risico’s zijn verbonden aan een al te duidelijke politieke stellingname.

Het blijft de vraag of de aandeelhouders even afstandelijk blijven als ze de volle 100 procent van de uitgever in handen hebben. Vandaag controleert de familie de meerderheid van de stemrechten, maar slechts 28 procent van het kapitaal.

New York

Rothermere verbindt enkele belangrijke voorwaarden aan het overnamebod. Er moet een koper gevonden worden voor RMS, een dochterbedrijf dat actief is in risicobeheer en dat vooral klanten heeft in de verzekeringssector. DMGT is in gesprek met kandidaat-kopers en hoopt een deal klaar te hebben tegen het derde kwartaal.

Een andere grote deal die eerst afgerond moet worden, is de beursgang in New York van het online autoplatform Cazoo, via een fusie met het blancochequebedrijf Ajax I. DMGT heeft een belang van 20 procent in dat bedrijf en zou daar na de operatie zowat 16 procent van overhouden.

Het mediabedrijf splitste de voorbije jaren verschillende dochterbedrijven af. De leersoftware van Hobsons, het databedrijf Genscape en het vastgoedplatform Zoopla gingen de deur uit voor in totaal 1,2 miljard pond. Tegelijk versterkte DMGT zijn uitgeefactiviteit met de overnames van de krant ‘i’ en het wetenschappelijk tijdschrift New Scientist.

Uitkering

De aandeelhouders van DMGT hadden de voorbije jaren geen reden tot klagen. In 2019 werden ze getrakteerd op een cashuitkering van 200 miljoen pond, en op de aandelen die het bedrijf bezat in het financiële mediabedrijf Euromoney.

Ook nu zouden de cash en de aandelen van de nieuwe deals rechtstreeks aan de aandeelhouders van DMGT worden uitgekeerd, waarna de familie Rothermere een bod op het overblijvende deel van het bedrijf zou uitbrengen tegen 251 pence per aandeel. Dat komt neer op een ondernemingswaarde van 810 miljoen pond (950 miljoen euro), waarvan 230 miljoen pond schulden.

1.261 pence WAARDERING De waarde van het aandeel DMGT volgens analisten van Berenberg, rekening houdend met de geplande uitkeringen en het overnamebod.

De beleggers reageerden maandag enthousiast, met aanvankelijk een koerswinst van zowat 10 procent. In de namiddaghandel noteerden de aandelen 3,3 procent hoger op 1.074 pence. Dat is een stuk onder de waarde van 1.261 pence die het aandeel volgens een analyse van Berenberg waard is.