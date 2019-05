Disney krijgt controle over Netflix-rivaal Hulu

Disney krijgt de volledige zeggenschap over streamingdienst Hulu, een concurrent van Netflix en Amazon Prime Video. De Amerikaanse entertainmentgigant, die onlangs zijn plannen ontvouwde voor een eigen streamingdienst om daarmee de concurrentie met Netflix aan te kunnen gaan, verwerft alvast de operationele controle over Hulu.

Bij ons is Hulu niet zo bekend, maar in de Verenigde Staten is het een gevestigde naam. De streamingdienst scoorde vooral met de hitserie The Handmaid's Tale. Hulu zal een belangrijke rol spelen in Disney's nieuwe streamingdiensten.