Disney+ stopt miljarden in Star Wars en Marvel

En nog dit. De abonnees die dachten met Disney+ een vrij goedkope toegang te kopen tot Pixar, Star Wars en co, zullen binnenkort maandelijks wat extra moeten afstaan. De prijs gaat omhoog met 1 dollar tot 7,99 dollar in de Verenigde Staten en met 2 euro in Europa tot 8,99 euro. In ons land is Disney+ sinds midden september beschikbaar, via Proximus.