Donald Trump lanceert eigen sociaal medium via spac

Met Truth Social wil de - van Facebook en Twitter verbannen - voormalige Amerikaanse president Donald Trump 'opkomen tegen de tirannie van big tech'. Het nieuwe sociaal medium ziet het levenslicht via een deal met een blancochequebedrijf.

Sinds hij begin dit jaar zijn favoriete speeltje en communicatiekanaal verloor, is Donald Trump in oorlog met de grote technologiebedrijven. Na de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari beslisten Twitter en Facebook dat de voormalige president verbannen werd, omdat hij zijn supporters opgestookt had. Bij de gebeurtenissen in de hoofdstad vielen vijf doden.

Terwijl Trump minstens tot januari 2023 geweerd wordt op Facebook, is de ban op Twitter zelfs permanent. De oud-president trok onlangs naar de rechter om zijn account opnieuw te bemachtigen. In het persbericht dat Trumps initiatief aankondigde, volgde meteen een sneer. 'We leven in een wereld waar de taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president het zwijgen wordt opgelegd', schrijft hij.

Om het Truth Social-netwerk te lanceren roept de vastgoedtycoon Trump Media and Technology Group (TMTG) in het leven. Het nieuwe bedrijf krijgt een notering op de technologiebeurs Nasdaq. Dat gebeurt via een fusie met de al bestaande Digital World Acquisition Group. Dat is een spac, een beursvehikel om een overname te realiseren. De deal tussen dit blancochequebedrijf en TMTG waardeert die laatste op 1,7 miljard dollar, staat in het persbericht.

Trump hintte al verschillende keren op plannen om zelf een sociaal medium te lanceren. Een eerste versie, voorbehouden voor genodigden, komt in november online. Tegen begin volgend jaar moet een volwaardige app voor het nieuwe platform in de appstore van Apple te vinden zijn. Behalve dat netwerk plant TMTG ook een streamingdienst waar niet-woke programma's te volgen zijn. Woke verwijst naar de 'wakkere' houding van mensen die strijden tegen discriminatie, racisme en genderongelijkheid.