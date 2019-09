Doorbraak excuseert zich bij Lukaku en lezers: 'Grenzen aan fatsoen overschreden'

De opiniewebsite schreef eerder op woensdag dat voetballer Romelu Lukaku met een loon van 325.000 euro per maand niet moeilijk moet doen over oerwoudgeluiden in het stadion.

Die waren Lukaku afgelopen weekend te beurt gevallen op Sardinië, waar hij met zijn nieuwe ploeg Inter Milaan op het veld van Cagliari speelde.

Een dag na die partij had Lukaku via zijn Instagram-pagina laten weten dat er meer moet worden opgetreden tegen racistische uitlatingen in het voetbal en op sociale media.

In een bijdrage op Doorbraak met de titel 'Mensaap neemt strafschop (en scoort)', verwijzend naar de penalty die Lukaku binnentrapte terwijl hij werd uitgejouwd, hekelde publicist Johan Sanctorum de reactie van de Belgische voetballer.

'Voetbal is volkstheater, voor 325.000 euro per maand moet je niet moeilijk doen over wat oerwoudgeluiden', schreef hij onder meer. En ook nog: 'Lukaku moet opletten dat hij geen allochtone querulant wordt, zich eeuwig wentelend in het slachtofferschap. (...) Fluit deze jongen dus maar eens goed uit, met begeleidende oerwoudgeluiden.'

Woensdagavond excuseert hoofdredacteur Pieter Bauwens zich daarvoor op de website van Doorbraak, bij zijn lezers en bij Romelu Lukaku. Hij neemt afstand van het stuk, dat offline werd gehaald.

'Bij Doorbraak geloven we niet dat er grenzen zijn aan het debat', schrijft hij. 'Maar wel aan het fatsoen. Vandaag werd die grens overschreden door één van onze auteurs.'