'Duits mediaconcern Axel Springer wil Politico inlijven'

De Duitse mediareus Axel Springer plant een instap in de politieke nieuwswebsite Politico. Een volledige overname is niet uitgesloten, melden ingewijden aan de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Het Amerikaanse Politico en de Duitse eigenaar van de populaire krant Bild zijn geen onbekenden voor elkaar. In 2014 stapten ze samen in een joint venture om de Europese versie van Politico in de markt te zetten. Sinds april 2015 is die spin-off - met een redactie in de Brusselse Wetstraat - actief. De Amerikaanse moeder zag in 2007 het levenslicht, onder impuls van twee ex-journalisten van The Washington Post.

Samenvoegen

In een mededeling aan het personeel stelde Politico-uitgever Robert Allbritton dat het management geen commentaar geeft over de gesprekken die tot een deal moeten leiden. Hij gaf wel toe dat de mogelijkheid onderzocht wordt om Politico en zijn Europese broertje op termijn samen te voegen tot één publicatie.

Voor Axel Springer is de interesse niet onlogisch. Behalve de Duitse kranten Bild en Die Welt heeft het mediaconcern ook de Amerikaanse zakelijke nieuwssite Business Insider in portefeuille. In 2015 telde Axel Springer 306 miljoen euro neer voor een meerderheidsbelang van 88 procent in Business Insider, dat eveneens een Nederlandse editie heeft. Eind vorig jaar nam de uitgever ook het snelgroeiende nieuwsbrievenbedrijf Morning Brew over.

Bij de pogingen om hun digitale aanbod in Engelstalige regio's te versterken, hadden de Duitsers ook een tijdje hun zinnen gezet op het online nieuwsmedium Axios, dat gespecialiseerd is in kernachtige nieuwsberichten en beknopte nieuwsbrieven over media, technologie en financiën. Saillant detail: Axios werd opgericht door Jim Vandehei, een van de founding fathers van Politico.